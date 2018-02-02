Almanya meclisi Zeytin Dalı Harekatı'nı tartıştı

PKK'nın roket atarlı saldırılarını görmezden gelen Almanya'nın Türkiye'nin teröristler tarafından saldırı altında olmadığını söyleyen partileri, operasyonun 'uluslararası hukuka aykırı' olduğu söyledi.

Besledikleri teröristlerin ölüm haberlerinin yoğunlaşması üzerine Almanya meclisinde, Türkiye'nin sivilleri öldürdüğü iftirası da atıldı.

Sol Parti Eş Başkanı Katja Kipping

HRİSTİYAN BİRLİK PARTİSİ: TÜRKİYE'YE SALDIRI YOK DEDİ

Hristiyan Birlik (CSU/CSU) partileri adını konuşan Roderich Kiesewetter, Türkiye'ye yönelik bir saldırı olmadığı ve böyle bir saldırı planlanmadığı için Afrin harekâtının "uluslararası hukuka aykırı" olarak değerlendirdirilmesi gerektiğini savundu.

Alman hükümetinin tutumunu savunan Kiesewetter, Berlin'in "Türkiye'ye verdiği teçhizat ve tankların modernizasyonu desteğini durdurma" kararının doğru olduğunu ifade etti.

Alman Meclisi

TÜRKİYE İÇİN SİVİLLERİ ÖLDÜRÜYOR İFTİRASI

Sol Parti Eş Başkanı Katja Kipping konuşmasında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin harekâtını kınadı ve Alman hükümetinin bu operasyonu kınayan bir açıklama yapmamasına tepki gösterdi.

Kipping, "Türk ordusu Afrin'deki sivil halkı öldürüyor, ama Başbakan Angela Merkel da susuyor" dedi. Alman hükümetine seslenerek, "Sizin suskunluğunuz, Erdoğan'ın önünde diz çökmektir. Bu suskunluğa son verin" diyen Sol Partili politikacı, "Türkiye ile planlanan her türlü askeri işbirliğini durdurun" çağrısı yaptı.