taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
119.044
USD
3,7330
EURO
4,6692
ALTIN
161,90
PETR
69,7100

Almanya meclisi Zeytin Dalı Harekatı'nı tartıştı

Terör örgütlerinin destekçileri, Afrin'de öldürülen terörist sayısının artışından endişe duymaya başladı. Almanya'da toplanan meclis, Türkiye'nin Zeytin Dalı Harekatı'nı tartıştı.

Haber Merkezi | 02.02.2018 - 02:42..
  1. Haberler
  2. Dünya
Almanya meclisi Zeytin Dalı Harekatı'nı tartıştı

PKK'nın roket atarlı saldırılarını görmezden gelen Almanya'nın Türkiye'nin teröristler tarafından saldırı altında olmadığını söyleyen partileri, operasyonun 'uluslararası hukuka aykırı' olduğu söyledi.

Besledikleri teröristlerin ölüm haberlerinin yoğunlaşması üzerine Almanya meclisinde, Türkiye'nin sivilleri öldürdüğü iftirası da atıldı.

Almanya meclisi Zeytin Dalı Harekatı'nı tartıştı

Sol Parti Eş Başkanı Katja Kipping

HRİSTİYAN BİRLİK PARTİSİ: TÜRKİYE'YE SALDIRI YOK DEDİ

Hristiyan Birlik (CSU/CSU) partileri adını konuşan Roderich Kiesewetter, Türkiye'ye yönelik bir saldırı olmadığı ve böyle bir saldırı planlanmadığı için Afrin harekâtının "uluslararası hukuka aykırı" olarak değerlendirdirilmesi gerektiğini savundu.

Alman hükümetinin tutumunu savunan Kiesewetter, Berlin'in "Türkiye'ye verdiği teçhizat ve tankların modernizasyonu desteğini durdurma" kararının doğru olduğunu ifade etti.

Almanya meclisi Zeytin Dalı Harekatı'nı tartıştı

Alman Meclisi

TÜRKİYE İÇİN SİVİLLERİ ÖLDÜRÜYOR İFTİRASI

Sol Parti Eş Başkanı Katja Kipping konuşmasında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin harekâtını kınadı ve Alman hükümetinin bu operasyonu kınayan bir açıklama yapmamasına tepki gösterdi.

Kipping, "Türk ordusu Afrin'deki sivil halkı öldürüyor, ama Başbakan Angela Merkel da susuyor" dedi. Alman hükümetine seslenerek, "Sizin suskunluğunuz, Erdoğan'ın önünde diz çökmektir. Bu suskunluğa son verin" diyen Sol Partili politikacı, "Türkiye ile planlanan her türlü askeri işbirliğini durdurun" çağrısı yaptı.

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
3 terörist etkisiz hale getirildi

3 terörist etkisiz hale getirildi

34
PKK saldırısında şehit olan 3 asker için tören düzenlendi

PKK saldırısında şehit olan 3 asker için tören düzenlendi

6
Arabanın arkasına bağladığı köpeği metrelerce sürükledi

Arabanın arkasına bağladığı köpeği metrelerce sürükledi

64
Aydın'da minibüs ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı

Aydın'da minibüs ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı

2
Erdoğan'dan Fatma Avlar'ın ailesine taziye mesajı

Erdoğan'dan Fatma Avlar'ın ailesine taziye mesajı

0
ABD'de 12 yaşındaki kız okulda 5 kişiyi yaralandı

ABD'de 12 yaşındaki kız okulda 5 kişiyi yaralandı

3
Tunceli'deki terör avında EYP ele geçirildi

Tunceli'deki terör avında EYP ele geçirildi

1
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM