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Almanya Merkel'i arıyor

Almanya Başbakanı Angela Merkel, bir haftadır kameralarının önüne çıkmıyor. Eşi Joachim Sauer'in yanında Merkel olmadan İtalya'da tatilde görüntülmesi "Merkel nerede?' sorusunu gündeme getirdi.

Haber Merkezi | 02.08.2018 - 17:04..
  1. Haberler
  2. Avrupa

Almanya mülteciler konusundayaşadığı hükümet krizini atlattı, ancak ülkenin yeni gündemi bu sefer de Merkel'in nerede olduğu.

"Merkel nerede?" sorusu Alman medyasını bir süredir işgal ederken Şansölyenin kocası, karısı olmadan İtalya'nın kuzeyine tatile çıktı.

Almanya Merkel'i arıyor

İTALYA'DA TATİL

Merkel ve eşi Joachim Sauer'in tatil yaparken en son geçen yıllarda Alpler'de kayak yaparken görüntülenebilmişti. Bu yaz ise Sauer önceki eşinden olan oğluyla İtalya'nın kuzeyinde tatilde görüntülendi.

20 yıllık evli olan çift, en son 25 Temmuzda gelenek haline getirdikleri Bavyera'da gerçekleşen Bayreuth Festivali'nde görüntülenmişti. Merkel'e geçen ay tatil planı sorulduğunda, dört gözle beklediğini söylemişti fakat başka bir ayrıntı vermemişti.

Almanya Merkel'i arıyor

"ŞANSÖLYE NEREDE"

"Şansölye nerede?", "Yazlık evinde mi yoksa Uckermark'ta 90 yaşında olan annesinin yanında mı? Evlilik krizi mi? Gizli görev mi?" başlıkları Alman medyasında sürekli gündeme geliyor.

Der Spiegel dergisi, Merkel'in yokluğuna espirili bir şekilde yaklaştı ve "Acaba Merkel, 'Merkel gitmeli!' diyenlere yokluğunda Almanya'nın nasıl bir duruma düşeceğini mi göstermek istiyor?" şeklinde yorumda bulundu.

Almanya Merkel'i arıyor

RESMİ AÇIKLAMA YOK

Başbakanın nerede olduğu ve ne yaptığıyla ilgili sözcüleri de bilgi vermedi. Sözcüler, sadece Merkel’in sağlığının yerinde olduğunu, gelişmelerle ilgili bilgilendirildiğini ve yetkililerin istedikleri anda kendisine ulaşabildiklerini açıklamakla yetindiler.

Alman medyasının Merkel'in kayıp olduğu yönündeki haberlerin aksine, Mercur Gazetesi'nden yapılan haberde, Merkel'in Münih Opera Festivali kapsamında Baverya Eyalet Operası'nda sahnelenen Wagner'in Parsifal operasını izlerken görüldüğü, eşinin ise yanında olduğu belirtildi.

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