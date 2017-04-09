Almanya MİT'in listesindeki FETÖ'cüleri uyarıyor

MİT tarafından Alman Dış İstihbarat Teşkilatı’na (BND) iletilen listenin bütün temas bilgilerini içermediğini kaydeden Berlin polisi sözcüsü Wenzel, örneğin sadece bir şirket isminin olduğunu, adres ve benzeri bilgileri Alman polisinin araştırıp bulduğunu belirtti.

BERLİN'DE 40 KİŞİ UYARILDI

Berlin emniyet teşkilatı şu ana kadar 60’tan fazla kişi ve kurumu saptadı ve yaklaşık 40 kişiyle de temasa geçti. Bizzat adreslerine kadar gidip uyarıda bulunan Alman polisleri evde bulamadıkları kişilere de mektup bıraktı.

"BİZE HABER VERİN"

Polis, listede bulunan kişilere, Türkiye’ye seyahat etmemeleri, dikkatli olmaları ve herhangi bir casusluk faaliyeti veya tehdit yönünde somut emareler tespit ettikleri takdirde derhal polise haber vermeleri gerektiği yönünde uyarıda bulundu.