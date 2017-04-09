taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
88.497
USD
3,7306
EURO
3,9255
ALTIN
150,41
PETR
55,1700

Almanya MİT'in listesindeki FETÖ'cüleri uyarıyor

Alman hükümeti, MİT tarafından takibe alınan 400'e yakın FETÖ üyesini tek tek uyarıyor.

09.04.2017 - 09:09
  1. Haberler
  2. Dünya
Almanya MİT'in listesindeki FETÖ'cüleri uyarıyor

almanya

MİT tarafından Alman Dış İstihbarat Teşkilatı’na (BND) iletilen listenin bütün temas bilgilerini içermediğini kaydeden Berlin polisi sözcüsü Wenzel, örneğin sadece bir şirket isminin olduğunu, adres ve benzeri bilgileri Alman polisinin araştırıp bulduğunu belirtti.

BERLİN'DE 40 KİŞİ UYARILDI

Berlin emniyet teşkilatı şu ana kadar 60’tan fazla kişi ve kurumu saptadı ve yaklaşık 40 kişiyle de temasa geçti. Bizzat adreslerine kadar gidip uyarıda bulunan Alman polisleri evde bulamadıkları kişilere de mektup bıraktı.

"BİZE HABER VERİN"

Polis, listede bulunan kişilere, Türkiye’ye seyahat etmemeleri, dikkatli olmaları ve herhangi bir casusluk faaliyeti veya tehdit yönünde somut emareler tespit ettikleri takdirde derhal polise haber vermeleri gerektiği yönünde uyarıda bulundu.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Rus uçakları İdlib'i bombaladı: 18 ölü

Rus uçakları İdlib'i bombaladı: 18 ölü

78
ABD'den Kuzey Kore'ye gözdağı

ABD'den Kuzey Kore'ye gözdağı

22
Malaga'ya yenilen Barcelona ligde fırsatı tepti

Malaga'ya yenilen Barcelona ligde fırsatı tepti

0
Nişan töreninde tartışma kanlı bitti: 1 ölü 1 yaralı

Nişan töreninde tartışma kanlı bitti: 1 ölü 1 yaralı

8
11 yıldır kayıp köpek 450 kilometre uzakta bulundu

11 yıldır kayıp köpek 450 kilometre uzakta bulundu

9
The Economist'ten 16 Nisan tahmini

The Economist'ten 16 Nisan tahmini

0
Şanlıurfa'da CHP'den AK Parti'ye katılım

Şanlıurfa'da CHP'den AK Parti'ye katılım

5
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM