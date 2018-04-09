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Almanya Münster saldırısı için terör değil dedi

Almanya'nın Münster şehrinde aşırı sağcılarla bağlantısı olan Alman vatandaşın gerçekleştirdiği saldırı için, "Terör bağlantısı bulunamadı" açıklaması yapıldı.

AA | 09.04.2018 - 02:30..
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Almanya Münster saldırısı için terör değil dedi

Kalabalığın üzerine sürdüğü minibüsle 3 kişiyi öldüren aşırı sağcı Alman vatandaşı hakkında açıklama yapan Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer, "Tek kişilik bir olay. Fail yalnız hareket etmiş." ifadelerini kullandı.

Almanya'nın Münster kentinde bir araç kalabalığa daldı VİDEO

"TERÖR BULGUSU YOK"

Seehofer, olayda terör bağlantısı olmadığını ve failin yalnız hareket ettiğine dair güçlü bulgular olduğunu söyledi.

Almanya’nın Kuzey Ren-Vestfalya eyaletine Münster şehrinde meydana gelen araçlı saldırı sonrasında, Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer, Kuzey Ren-Vestfalya İçişleri Bakanı Herbert Reul ve eyalet Başbakanı Armin Laschet şehri ziyaret ederek, olayın yaşandığı alana çiçek bıraktı ve şehrin taziye defterini imzaladı.

Almanya Münster saldırısı için terör değil dedi

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