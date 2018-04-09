Almanya Münster saldırısı için terör değil dedi

Bayreyn Grand Prix'de pit-stop'tan bir an önce çıkmak isteyen Kimi Raikkonen, sol arka lastiğini değiştiren mekanikerin bacağını ezdi.

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi ve ABD Başkanı Donald Trump telefon görüşmesi yaptı.

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Ankara'da yabancı plakalı araç kaza yaptı: 1 ölü 2 yaralı

Başkent Ankara'da sürücüsünün kimliği tespit edilemeyen yabancı plakalı bir aracın neden olduğu kazada 1 kişi öldü. Kazada 2 kişi de yaralandı.