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Almanya, NATO zirvesinin Türkiye’de yapılmasını engelledi

Almanya, Türkiye ile son dönemde yaşanan gerginlik nedeniyle önümüzdeki yıl İstanbul’da yapılması düşünülen NATO zirvesini engel oldu.

31.05.2017 - 09:43
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Almanya, NATO zirvesinin Türkiye’de yapılmasını engelledi

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 2016 Temmuz’unda Varşova’da yapılan NATO zirvesinde 2018 yılındaki zirvenin İstanbul’da yapılmasını önerdiğini yazan Alman Die Welt gazetesi, ilişkilerdeki gerginlik nedeniyle Almanya ve Fransa’nın devreye girmesiyle Danimarka, Hollanda ve Kanada gibi ülkelerin öneriye karşı çıktığını duyurdu.

"DESTEK VERİYOR" İZLENİMİNDEN KAÇINILDI

Die Welt, NATO çevrelerinde “Türkiye’deki iç politik gelişmeleri NATO’nun desteklediği yönünde bir izlenim vermeme eğiliminin” öne çıktığını ve kararın alınmasında bunun etkili olduğunu yazdı.

KARAR TEMMUZ AYINDA AÇIKLANACAK

Söz konusu ülkelerin önümüzdeki yıl yapılacak zirvenin Brüksel’deki yeni NATO merkezinde yapılmasından yana olduklarına vurgu yapılan haberde, 18 NATO üyesi ülke ile Kanada’nın bu görüşü savunduğuna, Belçika’nın da zirveye ev sahipliği yapmaya hazır olduğuna yer verildi.

Konunun 25 Mayıs’ta yapılan NATO zirvesinde ele alındığı da kaydedilen haberde, gelecek yıl yapılacak zirvenin Brüksel’de olacağı yönündeki resmi kararın, temmuz ayında yapılacak NATO Dışişleri Bakanları toplantısında alınacağı öne sürüldü.

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