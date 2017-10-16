Almanya Peşmerge'ye askeri eğitim yardımını durdurdu

Almanya Savunma Bakanlığından AA muhabirine yapılan açıklamada, Peşmerge'ye verilen eğitim desteğine ara verildiği bilgisi doğrulandı.

GEREKÇE KERKÜK'TE YAŞANANLAR

Açıklamada, askeri eğitimin durdurulmasına gerekçe olarak ise Kerkük'te son günlerde yaşanan gerilim gösterildi.

Alman askerleri açısından herhangi tehlikeli bir durumun söz konusu olmadığı ifade edilerek, gelişmelerin yakından takip edildiği ve DEAŞ'a karşı mücadelede müttefiklerle temas halinde olunduğu belirtildi.

SİLAHLAR SADECE DEAŞ'A KARŞI KULLANILACAKTI

Peşmerge güçleri, Almanya'dan aldıkları silah ve cephanenin sadece terör örgütü DEAŞ'a karşı mücadelede kullanılacağı konusunda Alman Hükümeti'ne güvence verdi.

Almanya, terör örgütü DEAŞ'la mücadele kapsamında IKBY güçlerine eğitim vermesi amacıyla bölgeye 2014 yılında askeri eğitim birliği gönderme kararı almıştı.