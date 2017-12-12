1 Almanya peşmergeye eğitime devam ediyor Federal Almanya Silahlı Kuvvetleri, peşmergeye yönelik yürüttüğü askeri eğit-donat çalışmalarını uzattı.

2 Mahmud Abbas Türkiye'de Filistin Lideri Mahmud Abbas, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya geldi.

3 Şanlıurfa'da kaçak sigara operasyonu Polis tarafından yapılan aramada, tır ile minibüsün özel bölmelerine gizlenmiş 55 bin paket kaçak sigara ele geçirildi.

4 Trabzonspor, Kupa'da son 16'da Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda BB Erzurumspor'u 4-0'ın rövaşında 5-1 yenerek son 16'ya kaldı.

5 Bingöl'de yere dökülen suyun donduğu anlar Havaların soğumasıyla birlikte özellikle yurdun Doğu kesimlerinde çekilen görüntüler bir kez daha ortaya çıkmaya başladı.

6 Ruhani, Kudüs için Müslümanlara çağrıda bulundu İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD'nin Kudüs kararına tepki gösterirken "Kudüs, bir ulusa ya da coğrafi bölgeye ait değildir" dedi.