Almanya peşmergeye eğitime devam ediyor

IKBY yönetiminin bağımsızlık referandumu kararının ardından peşmergeye verilen eğitimlerini durduran Almanya, kısa süre sonra eğitimlere devam kararı almıştı.
ALMANYA'DAN PEŞMERGE KARARI
Bugün Alman Parlamentosu'da Alman askerinin Irak Kürk Bölgesel Yönetimi'ndeki varlığı görüşüldü. Parlamento üyeleri peşmergeye verilecek eğitim süresiyle ilgili yapılan oylamada eğitimin uzatılması kararı aldı.
ALMANLARIN BAHANESİ DEAŞ
Almanya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Kerkük'e DEAŞ'a karşı sürdürülen mücadele kapsamında IKBY güçlerine eğitim verildiği bildirilmişti.