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Almanya peşmergeye eğitime devam ediyor

Federal Almanya Silahlı Kuvvetleri, peşmergeye yönelik yürüttüğü askeri eğit-donat çalışmalarını uzattı.

Haber Merkezi | 12.12.2017 - 20:14..
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Almanya peşmergeye eğitime devam ediyor

IKBY yönetiminin bağımsızlık referandumu kararının ardından peşmergeye verilen eğitimlerini durduran Almanya, kısa süre sonra eğitimlere devam kararı almıştı.

ALMANYA'DAN PEŞMERGE KARARI

Bugün Alman Parlamentosu'da Alman askerinin Irak Kürk Bölgesel Yönetimi'ndeki varlığı görüşüldü. Parlamento üyeleri peşmergeye verilecek eğitim süresiyle ilgili yapılan oylamada eğitimin uzatılması kararı aldı.

Almanya peşmergeye eğitime devam ediyor

ALMANLARIN BAHANESİ DEAŞ

Almanya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Kerkük'e DEAŞ'a karşı sürdürülen mücadele kapsamında IKBY güçlerine eğitim verildiği bildirilmişti.

Almanya peşmergeye eğitime devam ediyor

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