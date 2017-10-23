taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
107.835
USD
3,7002
EURO
4,3520
ALTIN
151,74
PETR
57,8300

Almanya peşmergeyi eğitmeye devam ediyor

Federal Almanya Silahlı Kuvvetleri, peşmergeye yönelik yürüttüğü askeri eğit-donat çalışmalarına tekrar başladı.

23.10.2017 - 11:14
  1. Haberler
  2. Dünya
Almanya peşmergeyi eğitmeye devam ediyor

almanya

IKBY yönetiminin bağımsızlık referandumu kararının ardından Alman hükümetinin aldığı eğitimi durdurma kararı kısa sürdü.

ALMANLARIN BAHANESİ DEAŞ

Almanya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Jens Flosdorff da, Kerkük'te yaşanan gerilim sebebiyle geçen hafta durdurulan terör örgütü DEAŞ'a karşı sürdürülen mücadele çerçevesinde Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) güçlerine Alman askerlerinin verdiği eğitimin pazar günü yeniden başladığını belirtti.

"DURUMU YAKINDAN İZLİYORUZ"

Irak halkının geleceği için bu ülkenin bütünlüğünün korunmasının da Almanya için her zaman çok önem taşıdığını ifade eden Flosdorff, Irak'taki durumu yakından izlediklerini kaydetti.

Türkiye'ye verilmeyen Alman silahları peşmergeye verildi

Almanya peşmergeyi eğitmeye devam ediyor

İlginizi Çekebilir
İtalya'daki referandum'dan evet çıktı
İtalya'da dün gerçekleştirilen özerklik referandumunda sandıklardan evet kararı çıktı. Roma yönetimi ile görüşme yapılması planlanıyor.
ABD B52'lere ilk kez nükleer füze yükledi
ABD, Kuzey Kore ile ilişkilerdeki gerginliğin ardından Soğuk Savaş’tan bu yana ilk kez B-52 bombardıman uçaklarına nükleer füze yerleştirdi.
Japonya'da Lan tayfunu: 5 ölü
Japonya'nın Pasifik kıyılarında etkili olan Lan tayfunu nedeniyle 5 kişi hayatını kaybetti
Japonya Başbakanı Abe, silahlı kuvvetlerin gücünü artıracak
Japonya'daki seçimlerden galip ayrılan Shinzo Abe, ülkenin aktif bir ordu kurmasına imkan vermeyen anayasasını değiştirecek.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Hande Yener Altın Kelebek Ödülleri'ne ateş püskürdü

Hande Yener Altın Kelebek Ödülleri'ne ateş püskürdü

36
Festivalin ilk yarışma filmi yarıda kaldı

Festivalin ilk yarışma filmi yarıda kaldı

47
IKBY'de muhalefet Barzani'yi istifaya çağırdı

IKBY'de muhalefet Barzani'yi istifaya çağırdı

90
İtalya'nın kuzeyindeki özerklik referandumu sona erdi

İtalya'nın kuzeyindeki özerklik referandumu sona erdi

26
Rusya’dan ABD'ye Rakka suçlaması

Rusya’dan ABD'ye Rakka suçlaması

59
G.Saray'a verilecek ceza belli oldu

G.Saray'a verilecek ceza belli oldu

115
Düğündeki takı kavgası gelinle damadı ayırdı

Düğündeki takı kavgası gelinle damadı ayırdı

116
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM