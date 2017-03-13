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Almanya PKK'nın hayır kampanyasına izin veriyor

Türlü bahanelerin altına sığınarak Türk bakanların evet kampanyası yapmasını engelleyen Almanya'nın PKK seviciliği tuttu.

13.03.2017 - 14:56
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Almanya PKK'nın hayır kampanyasına izin veriyor

Alman makamları, Türk bakanlarımızın gurbetçilerle buluşmalarını engelliyor. Salonlar iptal ediliyor, bakanların uçuşları iptal ediliyor..

TÜRK BAKANLARIN TOPLANTILARI İPTAL EDİLİYOR

Almanlar gerekçe olarak da "Türkiye'deki politik meseleleri buraya taşımayın" uyarısını öne sürüyor.

Almanya PKK'nın hayır kampanyasına izin veriyor

HAYIRCI PKK'YA HEM İZİN VAR HEM DE POLİS KORUMASI

Aynı Almanya, terör örgütü PKK'nın ülkede hayır kampanyasına izin veriyor, hem de polis koruması tahsis ediyor ki terör örgütü destekçileri kendilerini güvende hissetsin(!)

Almanya PKK'nın hayır kampanyasına izin veriyor

5 BÜYÜK KENTTE PKK'NIN HAYIR EYLEMİ YAPILDI

Almanya'da Hamburg, Köln, Essen, Frankfurt ve Wuppertal kentlerinde dün terör örgütü PKK uzantılı kuruluşlar tarafından hayır mitingi düzenlendi.

ALMANYA PKK'YA İZİN VERDİ

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