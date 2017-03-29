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Almanya Rakka'da sivilleri vurdu

Alman Hava Kuvvetlerinin, Rakka kenti yakınlarındaki bir köyde okula düzenlediği hava saldırısında 33 sivilin öldüğü ortaya çıktı.

29.03.2017 - 22:29
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Almanya Rakka'da sivilleri vurdu

Almanya Rakka'da sivilleri vurdu

NDR, WDR ve Süddeutsche gazetesinin ortak haberine göre, DAEŞ karşıtı koalisyonda yer alan Almanya'ya ait tornado keşif uçaklarının 19 Mart'ta Rakka’nın 30 kilometre batısında Fırat Nehri kıyısındaki Mansura beldesinden çektiği fotoğrafları koalisyon güçlerine verdiği ve ardından düzenlenen bombardımanda çok sayıda sivilin hayatını kaybettiği ifade edildi.

HAYATINI KAYBEDENLER SİVİLLER

Haberde İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevinin eskiden okul olarak kullanılan binada bombalama sonucu hayatını kaybedenlerin siviller olduğunu belirttiği yer aldı.

ALMANYA 'GİZLİLİK NEDENİYLE' AÇIKLAMA YAPMADI

Almanya Savunma Bakanlığının konuya ilişkin gizlilik nedeniyle açıklama yapmadığını ancak tornadoların keşif amaçlı fotoğraf çektiğinin vurgulandığı belirtildi.

Haberde, Almanya Hava Kuvvetlerinin bombalama sürecindeki karar verme mekanizması içinde bulunmadığı vurgulandı.

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