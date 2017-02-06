taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
89.361
USD
3,6812
EURO
3,9614
ALTIN
144,75
PETR
57,0800

Almanya: Rusya-ABD yakınlaşmasıyla krizler çözülür

Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, ABD ve Rusya'nın yakınlaşmasının uluslararası krizlerin çözülmesini sağlayacağını bildirdi.

06.02.2017 - 10:36
  1. Haberler
  2. Dünya

D

Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel yaptığı açıklamada, "Dünyanın en güçlü iki ülkesinin arasının düzelmesi, Suriye'de ve Ukrayna'daki durumun gelişmesi için iyi olacak. İlerideki anlaşmalara Ukrayna ve Avrupa sayesinde varılmamalı" ifadesini kullandı.

Daha önce Gabriel Washington'da Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ve ABD Başkan Yardımcısı Michael Pence ile bir araya geldi.

Gabriel, "Pence ve Tillerson görüşmeler sırasında birleşmiş Avrupa'yı ve NATO'daki partnerliği desteklediklerini açık bir dille belirttiler" diye konuştu.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Fransız askerler kahvaltıda silahlarını çaldırdı

Fransız askerler kahvaltıda silahlarını çaldırdı

72
Şenol Güneş'ten Rıdvan Dilmen'e cevap

Şenol Güneş'ten Rıdvan Dilmen'e cevap

44
Trump'tan İran'a: Bir numaralı terörist devlet

Trump'tan İran'a: Bir numaralı terörist devlet

198
Konya'da zincirleme trafik kazası

Konya'da zincirleme trafik kazası

35
9 yıllık hasretin kavuşma sevinci yarım kaldı

9 yıllık hasretin kavuşma sevinci yarım kaldı

35
Kamerun Afrika Uluslar Kupası şampiyonu oldu

Kamerun Afrika Uluslar Kupası şampiyonu oldu

8
Van Persie'nin hareketi Tosic'i çıldırttı

Van Persie'nin hareketi Tosic'i çıldırttı

50
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM