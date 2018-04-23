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Almanya: Rusya ile daha yakın olmalıyız

Rusya'nın Batı ülkelerine güvenmediğini belirten Almanya Savunma Bakanı Ursula von der Leyen, Almanya ve Rusya'nın daha iyi ilişkiler içinde olmaları gerektiğini söyledi.

İHA | 23.04.2018 - 01:13..
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Almanya: Rusya ile daha yakın olmalıyız

Almanya Savunma Bakanı Ursula von der Leyen, Almanya ile Rusya’nın daha yakın birliktelikler kurması gerektiğini söyledi.

"RUSYA KENDİSİNE DÜŞMAN ARIYOR"

Bakan Leyen, Rusya’nın Batı ülkeleri ile yaşadığı krizin sebebini "Rusya’nın Batılı ülkelere güvenmemesi ve kendisine bir düşman araması" olarak yorumladı.

Alman Bakan, Rusya’nın Kırım ile yaşadığı problemler, Donbass’ta yaşanan çatışmalar ve özelikle Suriye’deki gelişmelerin ülkenin dış ilişkilerinin gelişmesinin önünde büyük engel arz ettiğini belirtti.

Almanya: Rusya ile daha yakın olmalıyız

"BATI GÜÇ İÇİN DİYALOG KURMALI"

Leyen, Rusya’nın Belarus’un başkenti Minsk’te, 11-12 Şubat 2015 tarihinde, Ukrayna’nın doğusundaki sivil savaşın çözümüne ilişkin Rusya, Ukrayna, Almanya ve Fransa arasında yapılan Minsk Anlaşması’na bağlı kalması gerektiğini belirtti.

Bakan Ursula von der Leyen, "Batı’nın da birlik ve güç için Rusya ile diyalog kurmaya hazır olması gerek" şeklinde konuştu.

Almanya: Rusya ile daha yakın olmalıyız

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