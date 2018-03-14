taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
118.267
USD
3,8702
EURO
4,8026
ALTIN
165,18
PETR
64,6200

Almanya ses çıkarmadı Türklere saldırılar arttı

Almanya'yı savaş alanına çevirmelerine rağmen desteklenen teröristler, Afrin'deki operasyonunun başlamasının ardından 35 saldırı gerçekleştirdi. PKK yandaşları, cami, ev ve restoranlara saldırdı.

Haber Merkezi | 14.03.2018 - 05:20..
  1. Haberler
  2. Dünya
Almanya ses çıkarmadı Türklere saldırılar arttı

Türkiye'nin Afrin'deki Zeytin Dalı Harekatı'nın kudurttuğu teröristler Almanya'da Türk kurumlarına saldırılarını arttırdı. Almanya'nın beslediği PKK yandaşları son olarak bir Türk restoranına saldırdı.,

ZEYTİN DALI HAREKATI'NDAN SONRA 35 SALDIRI

Son dönemde artan saldırıları değerlendiren Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Türk Grubu Üyesi ve AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, Türkiye’nin Afrin’e yönelik Zeytin Dalı Harekatı’nın başlaması ile Almanya’da Türk kuruluşlarına ve camilere yönelik en az 35 saldırı gerçekleştiğini söyledi.

Almanya ses çıkarmadı Türklere saldırılar arttı

TÜRK RESTORANA SALDIRI

Hamburg'un Schanzenviertel semtindeki bir Türk restoranının Salı sabaha karşı camlarının kırıldığı bildirildi. Polis yetkilileri, maskeli iki kişinin geceyarısından kısa bir süre sonra restoranın sekiz camından beşini taş atarak kırdığını açıkladı. Bunun yanı sıra restoranın dış cephesine boya atıldığı belirtildi. Polisin verdiği bilgilere göre, olay yerinde yapılan incelemelerde Türkiye'nin Afrin’e yönelik askeri operasyonu ile bağlantısı olabilecek sloganların sprey boya ile yazıldığı tespit edildi.

Saldırı sırasında restoranda müşterilerin bulunduğunu belirten polis yetkileri, olayda yaralanan olmadığını ifade etti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

Almanya ses çıkarmadı Türklere saldırılar arttı

CAMİYE MOLOTOF ATTILAR

Akşemsettin Camisi'ne dün yerel saatle 02.00 sularında düzenlenen saldırının video görüntüleri terör örgütüne ait olan “Roja Civan” isimli internet sitesinde yayınlandı.

Görüntülerde, 4 kişinin ellerinde molotoflarla caminin cam ve kapılarına saldırdığı, içlerinden birinin ise elindeki taşlarla camları kırdığı görülüyor. Saldırganlar daha sonra hep birlikte olay yerinden kaçıyor.

Almanya'da geçen yıl Müslüman ve İslami kurum ve kuruluşlara yönelik yaklaşık bin saldırının kayıtlara geçtiği, kayıtlara geçmeyen ya da adi suç olarak geçen İslamofobik saldırıların sayısının çok daha fazla olduğu belirtiliyor.

Almanya ses çıkarmadı Türklere saldırılar arttı

TÜRK BAYRAKLI EVE SALDIRI

Almanya'nın başkenti Berlin'deki eylemlerde PKK yanlısı teröristler, sokak kapatıp yürüyüşler gerçekleştirdiği sırasında, penceresinde Türk bayrağı olan bir gurbetçiye ait evi farkettiler. Bu durum karşısında daha da öfkelenen teröristler, binanın camlarına taş attılar.

Almanya ses çıkarmadı Türklere saldırılar arttı

 


Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Yemen'de askerler Husilerin elindeki bazı köyleri aldı
Yemen'de meşru hükümete bağlı güçlerin, Suudi Arabistan sınırındaki Saada ilinde bazı köyler ile askeri noktaların kontrolünü ele geçirdiği bildirildi.
Atatürk Manastır Askeri idadisinde anıldı
Mustafa Kemal Atatürk'ün Makedonya'daki Manastır Askeri İdadisi'nden mezuniyetinin 119. yılı dolayısıyla anma töreni düzenlendi.
Rusya'da 60 DEAŞ militanı yakalandı
Rusya Federal Güvenlik Servisi, Moskova'da yapılan DEAŞ operasyonunda 60 kişinin yakalandığını açıkladı.
ABD'de cami bombalayan 4 kişi tutuklandı
Minnesota'da geçen yılın ağustos ayında bir camiye bombalı saldırı düzenledikleri için mahkemeye çıkartılan 4 kişi tutuklandı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Roma çeyrek finalde

Roma çeyrek finalde

48
Prof. Dr. Kurşun, Şerif Hüseyin'in ihanetini anlattı

Prof. Dr. Kurşun, Şerif Hüseyin'in ihanetini anlattı

11
Türkiye'yi hedef alan BAE'ye gereken cevap verildi

Türkiye'yi hedef alan BAE'ye gereken cevap verildi

17
Sevilla 60 yıl sonra çeyrek finale çıktı

Sevilla 60 yıl sonra çeyrek finale çıktı

6
Sudan'da 5 milyondan fazla kişi yardıma muhtaç

Sudan'da 5 milyondan fazla kişi yardıma muhtaç

7
Aydın'da zehirlenen 140 öğrenci taburcu oldu

Aydın'da zehirlenen 140 öğrenci taburcu oldu

3
ABD'de cami bombalayan 4 kişi tutuklandı

ABD'de cami bombalayan 4 kişi tutuklandı

0
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM