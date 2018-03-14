Almanya ses çıkarmadı Türklere saldırılar arttı

Türkiye'nin Afrin'deki Zeytin Dalı Harekatı'nın kudurttuğu teröristler Almanya'da Türk kurumlarına saldırılarını arttırdı. Almanya'nın beslediği PKK yandaşları son olarak bir Türk restoranına saldırdı.,

ZEYTİN DALI HAREKATI'NDAN SONRA 35 SALDIRI

Son dönemde artan saldırıları değerlendiren Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Türk Grubu Üyesi ve AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, Türkiye’nin Afrin’e yönelik Zeytin Dalı Harekatı’nın başlaması ile Almanya’da Türk kuruluşlarına ve camilere yönelik en az 35 saldırı gerçekleştiğini söyledi.

TÜRK RESTORANA SALDIRI

Hamburg'un Schanzenviertel semtindeki bir Türk restoranının Salı sabaha karşı camlarının kırıldığı bildirildi. Polis yetkilileri, maskeli iki kişinin geceyarısından kısa bir süre sonra restoranın sekiz camından beşini taş atarak kırdığını açıkladı. Bunun yanı sıra restoranın dış cephesine boya atıldığı belirtildi. Polisin verdiği bilgilere göre, olay yerinde yapılan incelemelerde Türkiye'nin Afrin’e yönelik askeri operasyonu ile bağlantısı olabilecek sloganların sprey boya ile yazıldığı tespit edildi.

Saldırı sırasında restoranda müşterilerin bulunduğunu belirten polis yetkileri, olayda yaralanan olmadığını ifade etti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

CAMİYE MOLOTOF ATTILAR

Akşemsettin Camisi'ne dün yerel saatle 02.00 sularında düzenlenen saldırının video görüntüleri terör örgütüne ait olan “Roja Civan” isimli internet sitesinde yayınlandı.

Görüntülerde, 4 kişinin ellerinde molotoflarla caminin cam ve kapılarına saldırdığı, içlerinden birinin ise elindeki taşlarla camları kırdığı görülüyor. Saldırganlar daha sonra hep birlikte olay yerinden kaçıyor.

Almanya'da geçen yıl Müslüman ve İslami kurum ve kuruluşlara yönelik yaklaşık bin saldırının kayıtlara geçtiği, kayıtlara geçmeyen ya da adi suç olarak geçen İslamofobik saldırıların sayısının çok daha fazla olduğu belirtiliyor.

TÜRK BAYRAKLI EVE SALDIRI

Almanya'nın başkenti Berlin'deki eylemlerde PKK yanlısı teröristler, sokak kapatıp yürüyüşler gerçekleştirdiği sırasında, penceresinde Türk bayrağı olan bir gurbetçiye ait evi farkettiler. Bu durum karşısında daha da öfkelenen teröristler, binanın camlarına taş attılar.