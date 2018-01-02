Almanya, sosyal medyada nefret söylemine ceza getirdi

Kanuna göre söz konusu “bariz yasadışı olan” paylaşımları kaldırmayan sosyal medya sitelerine 50 milyon euroya kadar ceza verilebilecek. Kanuna göre sosyal medyanın yasadışı materyali kaldırmak çin 24 saat süresi olacak. Daha “karmaşık konularda” ise süre bir haftaya uzatılacak.

İki milyondan fazla kullanıcısı olan tüm sosyal ağlar ve medya siteleri kanundan etkilenecek.

TWITTER, FACEBOOK GİBİ SİTELER MERCEK ALTINDA

Kanunun ana odağı Facebook, Twitter ve YouTube fakat Reddit, Tumblr ve Rus sosyal medya ağı VK’nın da uygulamadan etkilenmesi bekleniyor. Vimeo ve Flickr gibi sitelerin de kanundan etkilenme ihtimali var.