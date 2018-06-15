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Almanya Tegel Havalimanını kapatacak

Berlin Eyalet Meclisi, halkın açık kalmasını istediği Tegel Havalimanı'nı, BER hizmete girdikten sonra kapatma kararı aldı.

AA | 15.06.2018 - 09:19..
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Berlin Eyalet Meclisi'nde bugün yapılan oylamada, eyalet hükümetini oluşturan Sosyal Demokrat Parti (SPD), Sol Parti ve Yeşiller Partisi'nden 90 milletvekili Almanya'nın başkenti Berlin'deki Tegel Havalimanının kapatılması yönünde oy kullandı.

Almanya Tegel Havalimanını kapatacak

KAPANMA SEBEBİ: MADDİ GÜÇLÜKLER

Muhalefetteki 59 milletvekili ise havalimanının kapatılmasına karşı çıktı.

Berlin'in güneyinde yapımı devam eden BER açıldıktan sonra Tegel Havalimanını kapatmak isteyen eyalet hükümeti, havalimanının kapatılmasına yasal ve maddi sebepler gösterdi.

Muhalefet partileri ise hükümeti halkın iradesine saygı duymamakla suçladı.

HALKA RAĞMEN KAPATILIYOR

Eylül 2017'de Tegel Havalimanının açık kalıp kalmaması konusunda yapılan halk oylamasında Berlinlilerin yüzde 56,4'ü havalimanının açık kalması yönünde oy kullanmıştı.

Bundan 6 yıl önce hizmete girmesi beklenen ancak çeşitli sebepler nedeniyle birçok kez açılışı ertelenen BER'in ise Ekim 2020'de hizmet vermeye başlaması planlanıyor.

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