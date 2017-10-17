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Almanya teröre kucak açıyor

Almanya'da devlet resmen teröristlere kucak açıyor. Terörist başı Öcalan yanlısı eyleme polis tahsis edileceği sosyal medyadan duyuruldu.

17.10.2017 - 12:36
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Avrupa teröre kucak açmaya devam ediyor. Önce PKK'lıları barındıran, sonra FETÖ'cüleri toprakarında saklayan Almanya şimdi de alenen terörist başı Öcalan yanlısı grubun eylemine polis tahsis ediyor.

Almanya teröre kucak açıyor

"SİZİN İÇİN GÖREVDEYİZ"

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanına ve Bakanlarına seçmenleri ile görüşmek için izin vermeyen, bir miting salonu dahi vermeyi çok gören Alman birimleri, PKK'lı terösistler için adeta seferber oldu.

Önce teröristlere yürüyüş için alan veren Alman yönetimi, sonrasında grubun güvenliğini sağlamak için polis tahsis etti.

Almanya teröre kucak açıyor

Bu akşam Frankfurtta yapılması planlanan "Öcalan için özgürlük - Kürdistan için Barış" isimli mitinge ilişkin Franfurt polisi sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Açıklamada  Bu akşam sizin için şu konuda bir gösteride görevdeyiz: "Öcalan için özgürlük - Kürdistan için barış" diyen İçişleri Bakanlığına bağlı Alman polisleri PKK'lı teröristlere destek verdiğini gizlemedi.

Almanya teröre kucak açıyor

TERÖRİSTLERE POLİS EŞLİĞİ

Alman polisinin Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı ve Bakanlılarına göstermediği bu "hassasiyet" PKK'lılara ilk kez gösterilmiyor. Daha önce Kürt günleri adı altında yapılan "sözde kültür günleri" PKK eylemlerine dönüşmüş, teröristlerin konuşma yaptığı mitingler organize edilmiş ve bunlara da koruma polisleri tahsis edilmişti.

Almanya teröre kucak açıyor

Alman polisi en son dün gece Hamburg'da yine "Öcalan için özgürlük" isimli bir terör mitingine korumalık etmiş, hatta yürüyüşün yapıldığı güzergahları kendi eliyle trafiğe kapatmıştı.

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