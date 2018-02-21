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Almanya TSK'nın Afrin operasyonundan kaygılı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yakında Afrin'in kuşatma altına alınacağını söylemesinden sonra Almanya Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama geldi.

Haber Merkezi | 21.02.2018 - 08:30..
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sınır güvenliğini sağlamak amacıyla başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin yaptığı açıklamada, "Yakında Afrin şehir merkezi kuşatma altına alınacak" ifadelerini kullanmıştı.

Cumhurbaşkanı'nın bu sözlerinden sonra terör örgütü cephesinden önce Almanya'dan önce açıklama yapıldı.

"SİVİL HALKIN ACILARI..."

Almanya Dışişleri Bakanlığı'nın Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Kuşatma tehdidinin sivil halkın acılarının sürmesine yol açacak" ifadeleri kullanıldı.

Almanya TSK'nın Afrin operasyonundan kaygılı

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