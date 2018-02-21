taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
115.398
USD
3,7875
EURO
4,6666
ALTIN
161,81
PETR
64,9200

Almanya: Türk askeri geri çekilsin

Türk askerinin Suriye'nin kuzeyinde teröristlere karşı başlattığı harekat Amerika ve Avrupa'da büyük bir rahatsızlığa sebep oldu.

Haber Merkezi | 21.02.2018 - 15:08..
  1. Haberler
  2. Avrupa
Almanya: Türk askeri geri çekilsin

Türk Silahlı Kuvvetlerinin Afrin'de sürdürdüğü Zeytin Dalı Harekatı 33. gününde kararlılıkla devam ediyor.

Son olarak teröristlerden temizlenen köylerle birlikte harekat derinleştirilirken ve Kilis'le olan sınır teması da kesildi.

Almanya daha önce harekata olan karşıtlığını ima ederken artık açık açık söylemeye başladı.

"HAREKATI SONA ERDİRİN" ÇAĞRISI

Almanya'nın Başbakan Merkel liderliğindeki Hristiyan Demokrat Birlik Partisi'nin  sözcüsü olan Jürgen Hardt'ın Türkiye'nin Afrin bölgesinde terör örgütü YPG'ye karşı sürdürdüğü askeri harekatı sona erdirmesi ve bölgeden çekilme yönünde çağrılarda bulundu.

Jürgen Hardt "Bu harekatın orantısız olduğunu düşünüyorum. Türk hükümetinin bu harekatı hızlı bir biçimde sonlandırması ve Suriye'yle sınırının kontrolüne odaklanmasının akıllıca olacağı kanısındayım. " şeklinde konuştu.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
İspanya'da terörü öven şarkıcıya 3,5 yıl hapis cezası
İspanya'da rapçı Jose Miguel Arenas Beltran'a, şarkılarında Kral'a hakaret ettiği, terörü övdüğü ve tehditte bulunduğu gerekçesiyle 3,5 yıl hapis cezası verildi.
Viktor Orban'ın Müslüman göçmen korkusu
Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Avrupa Birliği ülkelerinde yaşayan Müslüman nüfusunun büyük artış göstermesinden rahatsız oldu.
Polonya'nın İsrail Büyükelçiliğine gamalı haçlar çizildi
Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki'nin Yahudi soykırımını yapanlar arasında Yahudilerin de bulunduğunu söylemesinin ardından, Polonya'nın İsrail Büyükelçiliğinin kapısına gamalı haçlar çizildi.
Brüksel'de ulaşım protestosu trafiği felç etti
Belçika'nın başkenti Brüksel'de toplu taşıma sistemi işçileri, yetersiz koşullar nedeniyle greve gitti. Trafik durma noktasına geldi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Çukur dizisi trafik polisinden özür diledi

Çukur dizisi trafik polisinden özür diledi

371
Şenol Güneş: Kendimizi avutmaya gerek yok

Şenol Güneş: Kendimizi avutmaya gerek yok

229
Heynckes: İstanbul'da da aynı oyunumuzu oynayacağız

Heynckes: İstanbul'da da aynı oyunumuzu oynayacağız

101
Caner'den Robben'e şık çalım

Caner'den Robben'e şık çalım

143
Ayla Akat Ata tutuklandı

Ayla Akat Ata tutuklandı

156
Almanya TSK'nın Afrin operasyonundan kaygılı

Almanya TSK'nın Afrin operasyonundan kaygılı

97
CHP Mehmetçik'in milli ittifak pozunu beğenmedi

CHP Mehmetçik'in milli ittifak pozunu beğenmedi

191
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM