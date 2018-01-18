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Almanya Türkiye ile ilişkileri düzeltmekten yana

Almanya Dışişleri Bakanı Gabriel, Türkiye ile iyi ilişkilerin Almanya'nın da Avrupa'nın da yararına olduğunu söyledi.

AA | 18.01.2018 - 07:37..
  1. Haberler
  2. Avrupa
Almanya Türkiye ile ilişkileri düzeltmekten yana

Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, Polonya Dışişleri Bakanı Jacek Czaputowicz ile Berlin'de yaptığı görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu.

İLİŞKİLER İYİYE GİDİYOR

"Almanya ile Türkiye arasında hükümetler arası istişare toplantıları yeniden başlatılmak isteniyor. Bu, ilişkilerin normalleşmesine ilişkin ilk adım mı?" şeklindeki soruyu cevaplayan Gabriel, birçok şey yaşandıktan sonra Türk adaletinin kararıyla tutuklu olan bazı Alman ve Türk kökenli Alman vatandaşlarının serbest bırakıldığını ve karşılıklı ziyaretlerin yapıldığını anımsattı.

Almanya Türkiye ile ilişkileri düzeltmekten yana

TÜRKİYE İLE İYİ İLİŞKİLER, ALMANYA'NIN ÇIKARINA

Şimdi ekonomi alanında ve dışişleri bakanlıkları düzeyinde iş birliğine ilişkin komisyonların bir araya gelmesinin söz konusu olduğunu belirten Gabriel, "Elbette Türkiye ile yeniden daha iyi görüşmeler yapmaya niyetimiz var. Bu, Türkiye’nin de çıkarına, Almanya’nın ve Avrupa’nın da çıkarına." değerlendirmesinde bulundu.

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