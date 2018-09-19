Almanya, Türkiye ile Rusya'nın anlaşmasından memnun

Suriye'de Esad rejiminin katliam yapmaya hazırlandığı İdlib için harekete geçen Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile kritik bir görüşme gerçekleştirdi.

İki liderin yaptığı görüşmeden İdlib için sevindirici karar çıktı: Türkiye'nin de istediği doğrultuda, İdlib'e askeri operasyon yapılmayacak.

İki liderin yaptığı bu görüşme, dünya medyası tarafından da yakından takip edildi.

İDLİB KAN GÖLÜNE DÖNECEKTİ...

Alman Suriye Uzmanı Volker Perthes, alınan karara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Perthes, Başkan Erdoğan'ın İdlib'in kan gölüne dönmesini engellediğini ifade ederek, "Rusya Devlet Başkanı ve Türkiye Cumhurbaşkanı İdlib'e taarruzun önüne geçtiler, en azından insanların bir süre nefes almasını sağladılar. Ayrıca herkesin endişe ettiği kan gölü yaşanmayacak." ifadelerini kullandı.