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Almanya, Türkiye ile tansiyonun düşmesinden yana

Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Adebahr, Türkiye ile ilişkilerdeki gerilimin azaltılmasını istediklerini söyledi.

AA | 22.12.2017 - 19:13..
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Almanya, Türkiye ile tansiyonun düşmesinden yana

Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Maria Adebahr, bugün Berlin’de düzenlenen basın toplantısında Türkiye’de nisan ayında Suriye sınırı yakınlarında gözaltına alınan Alman vatandaşı David Britsch’in dün serbest bırakılmasını değerlendirdi.

ALMANYA-TÜRKİYE İLİŞKİSİ

Bunun son dönemde Türkiye’de alınan kararlar kapsamında bir başka olumlu sinyal olduğunu ifade eden Adebahr, bu kararların iki ülke arasında adım adım yeniden güveni inşa etme çalışmasına yönelik umut olabileceğini kaydetti.

Almanya, Türkiye ile tansiyonun düşmesinden yana

"İLİŞKİLERİ DÜZELTELİM"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Alman mevkidaşı Sigmar Gabriel'in son haftalarda başlayan görüşmelerin devam etmesini kararlaştırdıklarını aktaran Adebahr, "Biz, Türk hükümetiyle görüşmeleri devam ettirmeye ve ilişkilerimizdeki gerilimin azaltılmasına doğru gidilmesine hazırız." diye konuştu.

İlişkilerde "olumlu bir gelişme" gördüklerini ifade eden Adebahr, ancak iki ülke arasında zor konuların bulunduğunun da unutulmaması gerektiğini kaydetti.

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