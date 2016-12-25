Almanya Türkiye'den gelen iltica başvuru sayısını açıkladı

Alman hükümetinin Funke medya grubu gazetelerinin sorusu üzerine verdiği yanıta göre, ocak-kasım ayları arasında Türkiye'den yapılan iltica başvurularına dair açıklamada bulundu.

DARBE GİRİŞİMİNDEN SONRA ARTTI

İçişleri Bakanlığı'nın verilerine göre, Temmuz 2016'daki darbe girişiminden bu yana Türkiye'den yapılan iltica başvurularında büyük artış yaşanıyor. Ocak-kasım ayları arasında Türkiye'den Almanya'ya 5 bin 166 iltica başvurusu yapıldı.

Alman hükümeti artan iltica başvuruları ve darbe girişimi arasında doğrudan bir bağlantı kurmaktan kaçındı. Funke medya grubuna yapılan açıklamada "Alman hükümeti rakamlardaki artışın olası nedenlerine ilişkin spekülasyonlara itibar etmiyor” denildi.