taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
76.972
USD
3,5179
EURO
3,6759
ALTIN
128,03
PETR
55,0200

Almanya Türkiye'den gelen iltica başvuru sayısını açıkladı

Ocak-kasım ayları arasında Türkiye'den Almanya'ya 5 bin 166 iltica başvurusu yapıldı.

Ajanslar | 25.12.2016 - 12:32
  1. Haberler
  2. Dünya

almanya

Alman hükümetinin Funke medya grubu gazetelerinin sorusu üzerine verdiği yanıta göre, ocak-kasım ayları arasında Türkiye'den yapılan iltica başvurularına dair açıklamada bulundu.

DARBE GİRİŞİMİNDEN SONRA ARTTI

İçişleri Bakanlığı'nın verilerine göre, Temmuz 2016'daki darbe girişiminden bu yana Türkiye'den yapılan iltica başvurularında büyük artış yaşanıyor. Ocak-kasım ayları arasında Türkiye'den Almanya'ya 5 bin 166 iltica başvurusu yapıldı.

Alman hükümeti artan iltica başvuruları ve darbe girişimi arasında doğrudan bir bağlantı kurmaktan kaçındı. Funke medya grubuna yapılan açıklamada "Alman hükümeti rakamlardaki artışın olası nedenlerine ilişkin spekülasyonlara itibar etmiyor” denildi.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Suriye'ye giden Rus askeri uçağı düştü

Suriye'ye giden Rus askeri uçağı düştü

247
Ali Ağaoğlu kızı Sena'yı evlendirdi

Ali Ağaoğlu kızı Sena'yı evlendirdi

236
Cüneyt Çakır'dan skandal penaltı kararı

Cüneyt Çakır'dan skandal penaltı kararı

82
İnternete yerli arama motoru geliyor

İnternete yerli arama motoru geliyor

171
Kılıçdaroğlu: Biz de ülkücüyüz

Kılıçdaroğlu: Biz de ülkücüyüz

710
El Bab'a karşı düzenlenecek operasyonun şifreleri

El Bab'a karşı düzenlenecek operasyonun şifreleri

50
Düşen Rus uçağı hakkında sabotaj iddiası

Düşen Rus uçağı hakkında sabotaj iddiası

85
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM