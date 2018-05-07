Almanya Türkiye'ye silah ihracatını azalttı

Türkiye'nin Zeytin Dalı Harekatı sonrası PYD/PKK'lı teröristler bozguna uğratılmıştı. Bu durum Alman Meclisinde tepkilere neden oldu.

Muhalif partiler iktidar partisine Türkiye'ye silah satılmaması konusunda baskı yaptılar. 14 Mart'ta yeni kurulan hükümetin muhalif sol partiye verdiği rapor Türkiye'ye silah ihracatının azaltıldığını gösteriyor.

GEÇEN YILA ORANLA DÜŞÜŞ VAR

14 Mart - 20 Nisan tarihleri arasında Türkiye'ye sadece bir kez silah ihracatına onay verildi.

Türkiye'ye izin verilen silah ihracatının bin 926 euro değerinde olduğu belirtiliyor. Geçen yılın aynı dönemde Türkiye'ye 3 milyon 300 bin eure değerinde silah ihracatına izin verilmişti.