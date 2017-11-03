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Almanya ve ABD Yunanistan'da savunma tatbikatı yapacak

ABD Savunma Bakanlığı, Almanya öncülüğünde Yunanistan'da gerçek füzelerle savunma tatbikatı yapılacağını açıkladı.

03.11.2017 - 23:07
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Almanya ve ABD Yunanistan'da savunma tatbikatı yapacak

Almanya, Yunanistan'da hava savunma sistemleri ile ilgili gerçeğe en yakın eğitimi sağlamayı planlıyor. Yapılan açıklamada düzenlenecek tatbikat için "potansiyel rakipleri caydırmak" denildi.

Almanya ve ABD Yunanistan'da savunma tatbikatı yapacak

ALMANYA ÖNCÜLÜK EDECEK

Pentagon’dan yapılan yazılı açıklamada, 200'den fazla Amerikan ve yaklaşık 370 Alman askerinin, Almanya’nın öncülük ettiği Patriot ve Stinger hava savunma sistemleri tatbikatına katılacağı belirtildi.

9 Kasım'a kadar sürecek tatbikatın, Yunanistan’ın Chania NATO Füze Fırlatma Üssü'nde gerçek mermilerle yapılacağı ifade edilen açıklamada, "Artemis Saldırısı" olarak adlandırılan tatbikatın, kuvvet projeksiyonları ve hava savunma sistemleri ile ilgili gerçeğe en yakın eğitimi sağlamaya yönelik olduğu kaydedildi.

Almanya ve ABD Yunanistan'da savunma tatbikatı yapacak

GERÇEK FÜZE FIRLATILACAK

Açıklamada, ABD’nin Kara Kuvvetleri 10. Hava ve Füze Savunma Komutanlığının bölgeye intikal edeceği ve Avrupa Müttefik Kuvvetler Karargahı'nın operasyonel teyakkuz değerlendirme kriterleri kapsamında taktiksel bir senaryo ile gerçek füzeler fırlatacağı bildirildi.

Almanya ve ABD Yunanistan'da savunma tatbikatı yapacak

'POTANSİYEL RAKİP' SÖZLERİ TÜRKİYE OLARAK ALGILANDI

Açıklamada, şu bilgiler aktarıldı;
"Artemis Saldırısı gibi tatbikatlar şimdiki ve gelecekteki kuvvetlerin, potansiyel rakipleri caydırmak, caydırıcılığın başarısız olduğu zaman da onları hızlıca yenmek gibi kabiliyetleri nasıl edindiklerini ve farklı alanlarda veya tartışmalı bölgelerde savaşmaya hazır olduklarını gösteriyor."

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