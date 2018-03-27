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Almanya ve Fransa: İsrail'in her zaman yanındayız

Almanya ve Fransa Dışişleri Bakanları, Başbakan Netanyahu ile yaptıkları görüşmede, 'İsrail'in yanında oldukları' mesajını verdi.

AA | 27.03.2018 - 03:43..
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Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, resmi ziyaretleri kapsamında İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yaptıkları ayrı ayrı görüşmelerde, "İsrail ile dayanışma" mesajı verdi.

"ALMANYA'NIN YERİ, HER ZAMAN İSRAİL'İN YANIDIR"

Almanya Dışişleri Bakanı Maas, Netanyahu ile Batı Kudüs’teki Başbakanlık Ofisi'nde yaptığı görüşmede, "Hedeflerimize gelince, biz aynı düşüncelere sahibiz. Her ne kadar bu hedefleri gerçekleştirmek için farklı düşünsek de Almanya’nın yeri, her zaman İsrail’in yanıdır." dedi.

Almanya ve İsrail’in dostluğuna vurgu yapan Maas, ziyaretin hedefinin başta İran olmak üzere bölgedeki gelişmelere ilişkin İsrail’in endişelerini dinlemek olduğunu belirtti.

Maas, şöyle devam etti:

"İran’ın nükleer programı ve (Filistin-İsrail sorununa ilişkin) iki devletli çözüm konusunda ne kadar farklı düşünsek de biz her şeyden önce dostuz ve her dost gibi bazı konularda farklı düşünebiliriz."

Almanya ve Fransa: İsrail'in her zaman yanındayız


NETANYAHU: KALBİME DOKUNDUNUZ

İsrail Başbakanı Netanyahu ise Alman Bakan’ın açıklamalarının "kalbine dokunduğunu" dile getirerek, "İsrail bu çalkantılı bölgenin tek liberal demokratik ülkesidir. Böylece bizim ortak paydalarımız var ve ortak menfaatleri paylaşıyoruz." diye konuştu.

İsrail’in bölge ülkeleri ile İran’ın nükleer silah edinmesine ilişkin ortak menfaatlere sahip olduğuna işaret eden Netanyahu, şunları söyledi:

"İsrail, birçok ülkeyle DEAŞ ile mücadele konusu da dahil bölgemizde tsunami etkisi yaratan İran’ın yayılmacılığını ve nükleer silah elde etmesini engellemeye dair ortak menfaatlere sahip."

Almanya ve Fransa: İsrail'in her zaman yanındayız

FRANSA: DÜNYA, İRAN İLE YÜZLEŞMELİ

Öte yandan Fransa Dışişleri Bakanı Le Drian da Netanyahu ile yaptığı görüşmede, bu yılın iki ülke ilişkileri açısından, düzenlenmesi planlanan yaklaşık iki yüz ortak kültürel faaliyet nedeniyle özel bir önem taşıdığını belirtti.

Le Drian, Fransa’nın başta İsrail olmak üzere bölgenin güvenliği için mücadele ettiğini aynı zamanda "terör ve antisemitizmle" de mücadele ettiğini belirtti.

Almanya ve Fransa: İsrail'in her zaman yanındayız

İsrail Başbakanı Netanyahu da İsrail’in terörle mücadelede Fransa'nın yanında olduğuna vurgu yaparak, dünyayı vuran terör konusunda birlikte hareket edilmesi gerektiğini söyledi.

İran’ın nükleer programına dikkati çeken Netanyahu, "İran rejimi, bölgemizde ve dünyamızda teröre destek veren ilk ülkedir. Öyle inanıyorum ki önümüzdeki aylarda ve yıllarda uluslararası camianın yüzleşeceği en önemli mesele de budur." ifadelerini kullandı.

İsrail’e dün gelen Almanya ve Fransa Dışişleri Bakanları, 2. Dünya Savaşı'nda hayatını kaybeden Yahudilerin anısına yapılan Yad Vaşem'i (Soykırım Müzesi) ziyaret etmişti.

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