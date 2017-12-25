Hristiyan aleminin en kutsal günelerinden olan Noel geldi çattı. Tüm hristiyanların büyük bir coşku ile kutladığı bu gün, inanç gereği yapılan ibadetler ile geçiriliyor. Ancak bu güne özel bazı ibadet dışında gelenekler de mevcut. Onlardan en ilginci de Almanya ve İngiltere'de yapıldı.

Almanya ve İngiltere'de 'buz gibi' gelenek - GALERİ

BUZ GİBİ SUYA GİRDİLER

Almanya ve İngiltere'de hava mevsim normallerinde. Sıcaklıklar 5 ile 9 derece arasında seyir ederken dışarı kalın giyinmeden çıkmak neredeyse imkansız. Ancak bazı istisnalar da bu duruma mevcut.

Almanya'nın başkenti Berlin'de onlarca kişi, kış vaktinin ortasında soyunup, mayolarını giyerek buz gibi göle girdiler. Hissedilen sıcaklığın neredeyse eksi derecelerde olduğu bölgede Orankesee Gölüne dalan Almanlar doyasıya vakit geçirdiler.

LONDRA'DA SOĞUK SU ŞÖLENİ

Bu gelenek yalnızca Almanya'da canlandırılmadı. İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan Hyde Park'da toplanan kalabalık tıpkı Berlin'dekiler gibi mayolarını giyerek kendilerini buz gibi suya attı.

Sayıları yüzü bulan İngiliz Hyde Park'ta bulunan göletin içerisinde soğuk ve kışa aldırış etmeden yüzdü. Gölden çıkanlar da yine buz gibi su ile duş alarak üstlerini değiştirdi.

NOEL GELENEĞİ: SOĞUK SUDA YÜZMEK

Hristiyan aleminin en kutsal günlerinden olan Noel'de her yıl soğuk suda yüzme şölenleri gerçekleştiriliyor. Bunun dini olarak ne derece karşılığı olduğu bilinmese de her yıl gerçekleştirilen bu etkinlik, bir çeşit Noel geleneği haline geldi.