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Almanya ve Yunanistan sığınmacı konusunda uzlaştı

Almanya ve Yunanistan arasında, sığınma talebini Yunanistan'dan yapmış olan göçmenlerin Yunanistan'a geri gönderilmesi konusunda bir anlaşmaya varıldığı açıklandı.

REUTERS | 17.08.2018 - 17:06..
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Almanya İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Eleonore Petermann bugün bir basın toplantında yaptığı açıklamada, "Yunanistan ile bir anlaşmaya vardık" dedi ancak anlaşma resmen imzalanana kadar fazla ayrıntı vermeyeceğini söyledi.

ALMANYA'DA KRİZE NEDEN OLMUŞTU

Almanya geçen hafta da İspanya ile sığınmacıların iadesini öngören bir anlaşma yapmıştı.

Başbakan Angela Merkel'in muhafazakar partisi ile koalisyon ortağı arasında, sığınmacılar nedeniyle çıkan anlaşmazlık, neredeyse hükümetin dağılmasına yol açacak boyuta gelmişti.

"48 SAAT İÇİNDE YUNANİSTAN'A GERİ GÖNDEREBİLİRİZ"

Sözcü, İspanya anlaşmasında olduğu gibi, Yunanistan anlaşmasının da, Almanya'ya Avusturya sınırından giren sığınmacıları ilgilendirdiğini ve Almanya'nın bu kişileri 48 saat içinde Yunanistan'a geri gönderebileceğini söyledi.

Almanya ile İtalya arasında da aynı konuda süren müzakerelerin çok ilerlemiş olduğunu söyleyen Petermann, bunun da olumlu sonuçlanmasını beklediğini söyledi.

150 GÖÇMEN ETKİLENECEK

Bu anlaşmalardan etkilenecek sığınmacı sayısı büyük değil. İçişleri bakanlığı verileri, Haziran ayının ortasından bu yana, başka bir ülkeden sığınma talebi yapmış olmasına rağmen Avusturya'dan Almanya'ya giren göçmen sayısının 150 kadar olduğunu gösteriyor.

Almanya, 2014 yılının ortasından bu yana 1.6 milyondan fazla göçmen kabul etti. Bu durumun yarattığı siyasi gerilimler, aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) partisinin parlamentoya girmesini sağladı. Sığınmacı alım kararını insani zorunluk nedenleriyle aldığını söyleyen Merkel, buna rağmen ülkesinin böyle bir göçmen akımına bir daha izin vermeyeceğini söylemişti.

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