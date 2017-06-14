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Almanya Whatsapp yazışmalarını izleyecek

Almanya'da Federal İçişleri Bakanları toplantısında, telefon görüşmeleri ve WhatsApp yazışmalarının izlenmesi yönünde karar alındı.

14.06.2017 - 20:42
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Almanya'da bugün (Çarşamba) yapılan Federal İçişleri Bakanları toplantısında, terörle daha iyi mücadele edebilmek amacıyla telefon görüşmeleri ve kısa mesajlarda olduğu gibi, WhatsApp yazışmalarının da güvenlik makamlarınca izlenmesi yönünde karar alındı.

Dresden'de yapılan toplantı sonrasında, "Suçların takibi konusunda yasal boşluk olması kabul edilemez" diyen Federal İçişleri Bakanı Thomas de Maiziere, güvenlik birimlerinin hukuki ve teknik yönden donanımlı olması gerektiğini söyledi.

HABERLEŞME ÖZGÜRLÜĞÜ İHLALİ

Düzenlemeye karşı çıkanlar, kararla haberleşme özgürlüğünün gizliliğinin ihlal edildiğini savunurken, destek verenler ise, telefon görüşmeleri ve kısa mesajları izleyebilen güvenlik birimlerinin Whatsapp yazışmalarını izleyememesinin anlamsızlığına dikkat çekiyor.

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