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Almanya, Yunanistan'ı soymaya devam ediyor

Borç batağındaki Yunanistan'a bir darbe de Almanlardan geldi. Yardım kredilerinden bugüne kadar 1.5 milyar euro faiz aldı.

13.07.2017 - 12:25
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Almanya, Yunanistan'ı soymaya devam ediyor

Ekonomik olarak batmanın eşiğine gelen ve kemer sıkma politikası uygulayan Yunanistan, otoyollarını da satışa çıkardı.

YENİ GİŞE YAPILIYOR

Yunanistan Özelleştirme Ajansı, Egnatia Otoyolu'nu satmak için bu yıl içinde ihaleye çıkacağını bildirdi. Halkın tepkisine rağmen yapımı devam eden gişeler, tamamlanma aşamasına geldi.

Almanya, Yunanistan'ı soymaya devam ediyor

Yunanistan'ı borç batağından kurtarmak için devreye giren Almanlar, havaalanları ve limanları satın aldı.

ALMANYA'NIN FAİZ KAZANCI 1.5 MİLYAR EURO

Daha önce de iki kez kredi desteğinde bulunan Almanya, Avrupa Birliği ülkesi Yunanistan'dan bugüne kadar tahsil ettiği borç faizi 1.5 milyar euroya ulaştı.

Yunanistan'da bu durumu 'kim kime yardım ediyor' tartışmasına neden oldu.

Yunanistan'ın Türk turist sevinci

Almanya, Yunanistan'ı soymaya devam ediyor

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