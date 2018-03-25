Almanya'da 1 günde 3 ırkçı saldırı

PKK yandaşları, 2018 yılının başından itibaren Almanya'da hem Türklere hem de Müslümanlara karşı saldırılarını arttırdı. Ocak ayından günümüze ırkçı saldırılar 40'ı geçerken, sadece bugün 3 camiye saldırı gerçekleşti.

ALMANYA HÜKÜMETİ SESİNİ ÇIKARTMADI

Herne ve Amberg kentlerinde, ırkçılar ve terör örgütü yandaşlarınca 2 caminin duvarlarına ırkçı ve tehdit mesajlarıyla saldırı düzenlendi.

Kuzey Ren Vestfalya eyaletindeki Herne kentinde, Diyanet İşleri Türk İslam Birliğine bağlı Wanne Eickel Hacı Bayram Camisi'nin dış kapısına, gece saatlerinde "Bütün yabancılar dışarı. Yaşasın Hitler" yazılarak, gamalı haç işareti çizildi.

Bavyera eyaletindeki Amberg kentindeki DİTİB Ulu Cami'nin duvarına ise YPG/PKK terör örgütü yandaşları siyasi içerikli mesajlar yazdı.

YILBAŞINDAN SONRA 40'TAN FAZLA SALDIRI OLDU

Gece saatlerinde de Kassel kentindeki Yunus Emre Camisi'ne molotofkokteyli atılarak saldırıda bulunulmuştu.

Almanya'da, söz konusu saldırılar ile yılbaşından bu yana 40'tan fazla camiye çeşitli şekillerde saldırı düzenlendiği kayıtlara geçti. Kayıtlara geçmeyen saldırılarla bu rakamın daha fazla olduğu belirtiliyor.