Almanya'da 100 kiloluk altın sikke çalındı

Almanya'nın başkenti Berlin'de, üzerinde İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in resmi bulunan, 4 milyon dolar değerindeki altın sikke, sergilendiği Bode Müzesi'nden çalındı.



24 karat altından yapılmış olan ve 100 kilogram ağırlığındaki sikke, müzeden gece geç saatlerde çalındı.



Hırsızların alarm sistemini nasıl etkisizleştirdiği ve yarım metre çaplı, ağır sikkeyi nasıl çaldığı henüz belirlenemedi.



Hırsızlığın Pazartesi sabah 03.30 sıralarında yaşandığı düşünülüyor.





Dev sikkeyi bir kişinin taşıyamayacağı düşünüldüğünden hırsızlığın büyük ihtimalle birden fazla kişi tarafından yapıldığı belirtiliyor.

Polis, hırsızların camdan girdiğini düşündüğünü açıkladı.

Emniyet sözcüsü Winfrid Wenzel Reuters haber ajansına yaptığı açıklamada, "Sikke, binanın içinde, kurşun geçirmez camla korunuyordu" dedi ve müzedeki güvenlik personeli ve alarm sisteminin nasıl atlatıldığına dair yorum yapmadı.



2007 yılında Kanada Kraliyet Darphanesi tarafından basılan eser, Büyük Akçaağaç Yaprağı (Kanada'nın ulusal simgesi) adını taşıyor.



Bode Müzesi'nin sikke bölümünde 540 binden fazla eser bulunuyor.



Bununla birlikte Alman medyası, müzeden sadece Büyük Akçaağaç Yaprağı'nın çalındığını bildiriyor.