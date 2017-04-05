taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
88.763
USD
3,6916
EURO
3,9396
ALTIN
148,27
PETR
54,8100

Almanya’da 18 yaş altı evlilikler yasaklanıyor

Almanya’da bakanlar kurulu çocuk evliliklerini yasaklayan yasa tasarısını onayladı.

05.04.2017 - 15:28
  1. Haberler
  2. Dünya

gelin

Federal Adalet Bakanı Heiko Maas tarafından hazırlanan yasa tasarısı, 18 yaş altındakilerin evlenmelerini yasaklıyor.

16 YAŞ ALTI EVLİLİKLER GEÇERSİZ OLACAK

Tasarının yasalaşması durumunda, şu anda 16 yaş altında evli olanların evlilikleri de geçersiz sayılacak.16 ve 17 yaşında olanların evliliklerine ise mahkeme karar verecek.

Çocuk yaşta evli olanların Almanya’ya gelmesi durumunda, çocukların devlet koruması altına alınmaları da söz konusu olabilecek.

Hristiyan Birlik Partileri CDU/CSU ile Sosyal Demokrat Parti SPD’den oluşan büyük koalisyonun amacı, yasayı parlamento tatile girmeden önce Federal Parlamento’dan geçirmek. Çocuk evlilikleri, Almanya’nın gündemine sığınmacılarla birlikte oturmuştu.

2016 yılı verilerine göre, Almanya’da 360’ı 14 yaş altı olmak üzere, bin 500 dolayında çocuk yaşta evli bulunuyor. Almanya’da mevcut yasalara göre, 16 yaşından itibaren istisnai durumlarda evliliğe izin verilebiliyor.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Kılıçdaroğlu 15 Temmuz iddiasının arkasında durdu

Kılıçdaroğlu 15 Temmuz iddiasının arkasında durdu

299
Avrupa'da İngiltere - İspanya gerginliği

Avrupa'da İngiltere - İspanya gerginliği

80
Şevket Çoruh Doğan Grubu'nu protesto etmiş güya

Şevket Çoruh Doğan Grubu'nu protesto etmiş güya

71
TÜRKSAT'ın bombalanması davasında sanıklardan itiraflar

TÜRKSAT'ın bombalanması davasında sanıklardan itiraflar

98
SAMER'in anketinde hayır önde

SAMER'in anketinde hayır önde

292
Ahmet Necdet Sezer'e festivalde yoğun ilgi

Ahmet Necdet Sezer'e festivalde yoğun ilgi

123
Füsun Demirel oyunun rengini belli etti

Füsun Demirel oyunun rengini belli etti

111
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM