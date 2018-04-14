taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
109.604
USD
4,0974
EURO
5,0527
ALTIN
178,62
PETR
72,5700

Almanya'da 1,9 milyon kişi uygun fiyatlı konut bulamıyor

Hans-Böckler Vakfı'nın araştırmasına göre, ülkenin 77 büyük kentinde 1,9 milyon kişi, tek kişilik 45 metrekare apartlar da dahil ödeyebileceği uygun fiyatlı kiralık bir konut bulamıyor.

AA | 14.04.2018 - 17:02..
  1. Haberler
  2. Emlak

Almanya'da yapılan bir araştırma, ülkedeki büyük kentlerde yaklaşık 2 milyon kişinin uygun fiyatlı kiralık ev bulamadığını ortaya koydu.

KİRALIK KONUT BULUNAMIYOR

Hans-Böckler Vakfı’nın yaptırdığı bir araştırmadan derlenen bilgilere göre, Almanya’nın 77 büyük kentinde 1,9 milyon kişi, 45 metrekare apartlar da dahil ödeyebileceği uygun fiyatlı kiralık bir konut bulamıyor.

Araştırmaya göre, yerel nüfusun finansal potansiyeli ile ölçüldüğünde, düşük seviyeli gelirlilerin olduğu Berlin, Leipzig ve Dresden gibi kalabalık kentler, diğer yandan da kiraların yüksek olduğu Münih, Stuttgart ve Düsseldorf gibi büyük kentlerde özellikle büyük bir "ekonomik" konut eksikliği bulunuyor.

Almanya'da 1,9 milyon kişi uygun fiyatlı konut bulamıyor

En fazla ödenebilir konut ihtiyacı Berlin, Hamburg, Münih ve Köln kentlerinde belirlendi. Ayrıca, Moers, Wolfsburg, Koblenz veya Ulm gibi nispeten küçük "arz boşlukları" olan büyük kentlerde bile, uygun fiyatlı daireler için talebin oldukça fazla olduğu ortaya çıktı.

Ödenebilir konutlara sahip olmayan 1,9 milyon kişi sayısı, 2014 yılı mikro ölçüsüne dayanıyor. 2014'ten bu yana kiralar keskin bir şekilde artarken, araştırmacılar, ödenebilir konutlara sahip olmayan kişi sayısının daha da artmış olduğu öngörüsünde bulunuyor.

ALMANYA'DA KONUT ALMAK GİDEREK ZORLAŞIYOR

Yapılan diğer araştırmalar ve yayımlanan istatistikler de Avrupa’nın lokomotif ülkesi Almanya’da konut almanın giderek zorlaştığına işaret ediyor. Konut fiyatlarındaki yükselişin yanı sıra fiyatların "aşırı değerli" olması da konut alımında karşılaşılan diğer bir sorunu oluşturuyor.

Almanya'da 1,9 milyon kişi uygun fiyatlı konut bulamıyor

Almanya Merkez Bankası'nın (Bundesbank) geçen yılın Kasım ayında yayımladığı raporda referans gösterdiği 2016 yılı model hesaplamaları, gayrimenkullerin kasaba ve kentlerde yüzde 15 ila yüzde 30 arasında "aşırı değerli" olduğunu ortaya koydu.

Komisyoncuların talep ettiği yüksek ücretler de ülkede konut alırken ya da kiralarken karşılaşılan diğer önemli bir sorunu oluşturuyor. Merkezi Köln'de bulunan Alman Ekonomi Enstitüsü'nün (IW) yaptığı araştırmaya göre, ülkede düşük faiz sayesinde konut alımı neredeyse her yerde kiradan daha ucuz olmasına karşın aracılık ücretleri, bu süreçte önemli bir engel olarak görülüyor. Almanya'da konut fiyatlarının yükselmesinde Birleşik Krallık’ın Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılmasının da (Brexit) etkili olduğu düşünülüyor.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Iraklılar Samsun'dan ev alıyor
Samsun'dan 99’u Iraklı, 119 yabancı uyruklu kişi ev satın aldı.
Yabancıya 10 milyar dolarlık konut satılacak
Konut alan yabancıya vatandaşlık verilmesinde alt sınırın 300 bine düşürülmesi ile daha fazla konut satış gerçekleşecek.
Yabancıya 10 milyar dolarlık konut satılacak
Konut alan yabancıya vatandaşlık verilmesinde alt sınırın 300 bine düşürülmesi ile daha fazla konut satış gerçekleşecek.
Sur Yapı Antalya'da yeni bir şehir kuruyor
Sur Yapı'nın Antalya'da hayata geçireceği dev kentsel dönüşüm projesinde 23 kule vinç aynı anda çalışıyor.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Suriye'ye kimyasal operasyonu

Suriye'ye kimyasal operasyonu

239
Trump Suriye'yi vurma emri verdi

Trump Suriye'yi vurma emri verdi

123
Rusya'dan ABD'ye tehdit

Rusya'dan ABD'ye tehdit

140
ABD'nin Suriye'de vurduğu noktalar

ABD'nin Suriye'de vurduğu noktalar

105
Suriye'ye düzenlenen harekatın perde arkası

Suriye'ye düzenlenen harekatın perde arkası

169
Suriye'ye saldırı sonrası Putin'den ilk açıklama

Suriye'ye saldırı sonrası Putin'den ilk açıklama

184
Akdeniz'de gerilim yükseldi

Akdeniz'de gerilim yükseldi

43
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM