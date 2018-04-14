Almanya'da 1,9 milyon kişi uygun fiyatlı konut bulamıyor

Almanya'da yapılan bir araştırma, ülkedeki büyük kentlerde yaklaşık 2 milyon kişinin uygun fiyatlı kiralık ev bulamadığını ortaya koydu.

KİRALIK KONUT BULUNAMIYOR

Hans-Böckler Vakfı’nın yaptırdığı bir araştırmadan derlenen bilgilere göre, Almanya’nın 77 büyük kentinde 1,9 milyon kişi, 45 metrekare apartlar da dahil ödeyebileceği uygun fiyatlı kiralık bir konut bulamıyor.

Araştırmaya göre, yerel nüfusun finansal potansiyeli ile ölçüldüğünde, düşük seviyeli gelirlilerin olduğu Berlin, Leipzig ve Dresden gibi kalabalık kentler, diğer yandan da kiraların yüksek olduğu Münih, Stuttgart ve Düsseldorf gibi büyük kentlerde özellikle büyük bir "ekonomik" konut eksikliği bulunuyor.

En fazla ödenebilir konut ihtiyacı Berlin, Hamburg, Münih ve Köln kentlerinde belirlendi. Ayrıca, Moers, Wolfsburg, Koblenz veya Ulm gibi nispeten küçük "arz boşlukları" olan büyük kentlerde bile, uygun fiyatlı daireler için talebin oldukça fazla olduğu ortaya çıktı.

Ödenebilir konutlara sahip olmayan 1,9 milyon kişi sayısı, 2014 yılı mikro ölçüsüne dayanıyor. 2014'ten bu yana kiralar keskin bir şekilde artarken, araştırmacılar, ödenebilir konutlara sahip olmayan kişi sayısının daha da artmış olduğu öngörüsünde bulunuyor.

ALMANYA'DA KONUT ALMAK GİDEREK ZORLAŞIYOR

Yapılan diğer araştırmalar ve yayımlanan istatistikler de Avrupa’nın lokomotif ülkesi Almanya’da konut almanın giderek zorlaştığına işaret ediyor. Konut fiyatlarındaki yükselişin yanı sıra fiyatların "aşırı değerli" olması da konut alımında karşılaşılan diğer bir sorunu oluşturuyor.

Almanya Merkez Bankası'nın (Bundesbank) geçen yılın Kasım ayında yayımladığı raporda referans gösterdiği 2016 yılı model hesaplamaları, gayrimenkullerin kasaba ve kentlerde yüzde 15 ila yüzde 30 arasında "aşırı değerli" olduğunu ortaya koydu.

Komisyoncuların talep ettiği yüksek ücretler de ülkede konut alırken ya da kiralarken karşılaşılan diğer önemli bir sorunu oluşturuyor. Merkezi Köln'de bulunan Alman Ekonomi Enstitüsü'nün (IW) yaptığı araştırmaya göre, ülkede düşük faiz sayesinde konut alımı neredeyse her yerde kiradan daha ucuz olmasına karşın aracılık ücretleri, bu süreçte önemli bir engel olarak görülüyor. Almanya'da konut fiyatlarının yükselmesinde Birleşik Krallık’ın Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılmasının da (Brexit) etkili olduğu düşünülüyor.