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Almanya'da 2017’de 950 İslam karşıtı saldırı gerçekleşti

Saldırılar arasında Müslümanlara karşı nefreti kışkırtma ve camilere domuz kanı sürmek de bulunuyor.

Haber Merkezi | 04.03.2018 - 09:03..
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Almanya İçişleri Bakanlığının verilerine göre 2017 yılı içerisinde en az 950 İslam karşıtı saldırının gerçekleştiği belirtildi.

33 KİŞİ YARALANDI

Almanya’da gerçekleştirilen saldırıların neredeyse hepsi aşırı sağcılar tarafından yapıldı. Bu saldırılarda en az 33 kişi yaralandı.

Almanya'da 2017’de 950 İslam karşıtı saldırı gerçekleşti

Bakanlığın kayıt altına altığı saldırı çeşitleri arasında Müslümanlara karşı nefreti kışkırtmak, tehdit mektupları yollamak, başörtüsü takan kadınlara saldırmak ve cami ile İslamla ilgili hizmet veren diğer binaların duvarlarına Nazi temalı semboller çizmek ve domuz kanı sürmek bulunuyor.

Almanya'da 2017’de 950 İslam karşıtı saldırı gerçekleşti

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