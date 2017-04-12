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Almanya'da 263 bin kişi depresyon tedavisi gördü

Almanya'da 2015 yılında depresyona maruz kalmış ve tedavi görenler arasında çocuk ve genç saysı arttı.

12.04.2017 - 14:06
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Almanya Federal İstatistik Ofisinden (Destatis) yapılan açıklamada, ülkede 2015 yılında depresyondan dolayı hastanede tedavi görenlerin sayısının 2000 yılına göre iki kattan fazla arttığı belirtildi.

2000 yılında 110 bin kişi hastanede tedavi görürken, bu sayının 2015 yılında yaklaşık 263 bine yükseldiği ifade edildi.

ÇOCUK VE GENÇ DEPRESYON HASTA SAYISI ARTIYOR

Depresyondan dolayı tedavi gören çocuk ve gençlerin sayısının arttığına da dikkati çekilen açıklamada, ülkede 2015 yılında 15 yaşından küçük 4 bin 600 çocuğun depresyon nedeniyle hastanede tedavi edildiği vurgulandı. Bu sayının 2000 yılına göre 10 kat arttığına işaret edildi.

15-24 YAŞ GRUBUNDA ARTIŞ GÖZLENDİ

Depresyon tedavisinde 15-24 yaş grubunda da büyük bir artış gözlendiği belirtilen açıklamada, bu yaş grubunda 2000 yılında hastanede yatarak tedavi görenlerin sayısı yaklaşık 5 bin 200 olurken, 2015 yılında bu sayı 34 bin 300’e yükseldi.

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