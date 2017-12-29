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Almanya'da 3 aydır hükümet kurulamıyor

Berlin'de 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana hükümet kurma çalışmaları ilk defa 3 aydan uzun sürdü.

AA | 29.12.2017 - 12:15..
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Almanya'da 3 aydır hükümet kurulamıyor

Almanya'da 3 aydır hükümet kurulamıyor

Almanya'da siyasi kriz! Ülkede 24 Eylül’de yapılan genel seçimde yüzde 20,5 oy oranıyla tarihinin en kötü sonucunu alan Sosyal Demokrat Parti (SPD) yöneticileri, sonuçların açıklanmasından hemen ardından, kurulacak yeni hükümette yer almayacaklarını açıkladı.

JAMAİKA KOALİSYONU FİKRİ BAŞARISIZ OLDU

Bunun üzerine Hristiyan Birlik (Almanya Şansölyesi Angela Merkel'in partisi CDU ve CSU) partileri, Hür Demokrat Parti (FDP) ve Yeşiller “Jamaika koalisyonu”nun kurulması hedefiyle ön görüşmelere başladı.

Almanya'da 3 aydır hükümet kurulamıyor

Bu partilerin renklerinin Jamaika bayrağını çağrıştırmasından dolayı “Jamaika koalisyonu” olarak adlandırılan ve 4,5 hafta süren ön görüşmeler, 20 Kasım’da FDP’nin masadan kalmasıyla başarısızlıkla sonuçlandı.

CUMHURBAŞKANI DEVREYE GİRDİ

Ülkenin şimdiye kadar yaşanmayan bir krizle karşı karşıya kalmasından dolayı Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier devreye girdi ve krizi çözmek için Federal Meclis’te grubu bulunan tüm siyasi parti temsilcileriyle görüştü.

Almanya'da 3 aydır hükümet kurulamıyor

Erken seçime gidilmesini istemeyen ve partilerin sorumluluklarını yerine getirmesi çağrısı yapan Steinmeier’in girişimleri sonucu ve kamuoyu baskısı nedeniyle daha önce kesin bir dille muhalefette kalacağını açıklayan sosyal demokratlar, CDU/CSU ile ön görüşmeler için masaya oturma kararı aldı.

Ancak SPD lideri Martin Schulz'un süreci zamana yaymak, alınacak her kararı parti yönetimine ve delegelere sunmak istemesi nedeniyle iki taraf arasında yapılacak ön görüşmeler resmen başlayamadı ve yeni yıla kaldı.

HÜKÜMET KURAMAMA REKORU

Almanya tarihinde ilk kez genel seçimlerin üzerinden 3 aydan fazla bir zaman geçmesine rağmen bu süre içinde bir hükümet kurulamadı.

Almanya'da 3 aydır hükümet kurulamıyor

Almanya’da şimdiye kadar seçimlerden sonra hükümetin kurulamama süresine ilişkin rekor, 2013’e aitti. 22 Eylül 2013’te gerçekleşen genel seçimlerden sonra koalisyon görüşmelere başlayan CDU/CSU ile SPD, seçimlerden ancak 86 gün sonra hükümeti kurabildi.

Ülkede 2005’teki genel seçimlerden 65 gün sonra, 2009 seçimlerden ise sadece 31 gün sonra hükümet kurulabilmişti.

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