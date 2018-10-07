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Almanya'da 50 bin kişi Hambach için toplandı

Almanya'da yaklaşık 50 bin kişi, Köln'de bulunan Hambach Ormanı'ndaki ağaçların Avrupa'nın en büyük linyit kömürü ocaklarından birini genişletmek amacıyla kesildiği gerekçesiyle gösteri düzenledi.

Haber Merkezi | 07.10.2018 - 09:51..
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Almanya'da 50 bin kişi Hambach için toplandı

Kuzey Ren Vestfalya (KRV) eyaletindeki Köln ve Aachen kentleri arasındaki ormanlık alanda düzenlenen gösteriye 50 binden fazla kişinin katıldığı ve yüzlerce polisin görev yaptığı belirtildi.

Linyit kömürü kullanımının gereksiz olduğunu savunan göstericiler, şirketi daha fazla para kazanmak için ormanı yok etmekle suçladı.

Almanya'da 50 bin kişi Hambach için toplandı

50 BİN KİŞİLİK EYLEM

Ormanın kesilmemesi için eylem yapan göstericiler Ormanlık arazinin yakınlarında dev bir platform oluşturarak direniş başlattı. Başlatılan eyleme resmi kayıtlara göre 50 binden fazla gösterici katıldı.

Almanya'da 50 bin kişi Hambach için toplandı

OTOBAN KAPANDI

Eylem dolayısıyla söz konusu bölge yakınından geçen A4 otoyolunda büyük yoğunluk yaşandı ve araç trafiği gün boyu aksadı.

Kuzey Ren Vestfalya eyaletindeki Köln ve Aachen kentleri arasındaki ormanlık alanda düzenlenmek istenen gösteriyi polis dün yasaklamış, çevrecilerin olayı mahkemeye taşıması üzerine mahkeme gösterinin yapılabileceğine hükmetmişti.

Almanya'da 50 bin kişi Hambach için toplandı

ORMAN BOŞALTILDI EYLEM BİTMEDİ

Ormanın boşaltılmasına karşılık henüz eylemler sona ermedi. Çewvreciler ve sivil toplum kuruluşları eylemin henüz yeni başladığını işaret ederek linyit madeni projesinin bir an önce iptal edilmesini isterken, yapılan gösterilerin devam edeceği belirtildi.

 

HAMBACH DİRENİŞİ

​12 bin yıllık ormandaki ağaçların kesilmesini engellemek için yaklaşık beş yıldır ağaç evlerde yaşayan çevreciler, üç haftadır kademeli olarak buradan tahliye ediliyorlardı. Ağaçlardaki son baraka evler bu hafta başı güvenlik güçleri tarafından boşaltılarak sökülmüştü.

Ormanda asırlık meşe ve kayın ağaçlarını koruduklarını savunan çevreciler, ormanın RWE tarafından işletilen maden ocağının genişletilmesi için her geçen gün daha da küçüldüğüne dikkati çekiyor. Çevreciler, ormanda bulunan ağaçların yüzde 90'ının maden için kesildiğini savunuyor. Ülkedeki yasalar ağaçlarda canlı olması halinde ağaçların kesilmesini yasaklıyor.

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