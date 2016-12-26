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Almanya'da 54 bin kişiyi tahliye ettiren bomba

Almanya'nın Augsburg şehrinde İkinci Dünya Savaş'ından kalma patlamamış 1.8 tonluk HC 4000 tıplı İngiliz bombası paniğe yol açtı.

Haber Merkezi | 26.12.2016 - 11:05
  1. Haberler
  2. Dünya

1.8 tonluk patlayıcının İngilizlerin 1944 yılında şehire gerçekleştirdiği hava saldırısından kaldığı düşünülüyor.

2. DÜNYA SAVAŞI SONRASI EN BÜYÜK BOMBA TAHLİYESİ

Almanya'nın Bavaria'ya eyaletin Augsburg şehrinde bir otopark için inşaat kazısı sırasında tesadüfen bulunan İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma patlamamış 1.8 tonluk HC 4000 tıplı İngiliz bombası nedeniyle 54 bin kişi evlerinden tahliye edildi.

Almanya'da 54 bin kişiyi tahliye ettiren bomba

Bu tahliyenin, İkinci Dünya Savaşının ardından gerçekleşen en büyük tahliye olduğu belirtildi.

32 BİN KONTROL ALTINDA

Tahliye işlemi için yaklaşık 4000 kişi görev aldı ve Baverya'nın üçüncü büyük şehri Augsburg'da koruma bölgesinde 32 bin ev kontrol altında tutuldu. Tahliye sırasında yollar kapatıldı, tren ve tramvay durduruldu. Patlama durumunda evlere su girmemesi için derelerin suyu belirli bir seviyeye kadar boşaltıldı.

Almanya'da 54 bin kişiyi tahliye ettiren bomba

Almanya'da 54 bin kişiyi tahliye ettiren bomba

900 POLİS ÇALIŞIYOR

Tahliye işlemlerinin bitmesinin ardından tüm Baverya'nın bir çok yerinden görevlendirilen 900 polis binalar ve sokakları tek tek kontrol ederek bu bölgede kimse olmadığından emin oldular ve ardından bölgeyi terk ettiler.

Almanya'da 54 bin kişiyi tahliye ettiren bomba

Almanya'da 54 bin kişiyi tahliye ettiren bomba

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