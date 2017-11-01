7 kişiyi daha öldüren İsrail'e Almanya'da protesto

Gazze'de insanlığı öldüren İsrail, 7 kişiyi daha öldürmüş, 12 kişiyi de yaralamıştı. Giderek artan İsrail katliamları sonrası Almanya'nın başkenti Berlin'de yaşayan Filistinliler eylem düzenledi.

"SALDIRGAN İSRAİL"

Berlin'deki Filistin dernekleri, Hermannplatz Meydanı'nda, "Gazze’de İsrail saldırganlığını durdurun" sloganıyla eylem düzenledi.

Filistin bayraklarının taşındığı gösteride, şehitler için mumlar yakıldı, İsrail aleyhinde slogan atıldı. Gösteride yapılan konuşmalarda, İsrail’in saldırganlığının son bulması istendi.

İsrail yetkilileri, dün Gazze Şeridi çevresindeki bir tünelin bomba patlatılarak imha edildiğini açıklamış, Filistin yönetimi kurtarma ekiplerinin tünelin enkazından 7 kişinin cesedinin çıkarıldığını, 12 kişinin yaralandığını duyurmuştu.