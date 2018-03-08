Almanya'da 8 aşırı sağcı teröriste hapis cezası verildi

Freital Grubu adlı aşırı sağcı terör örgütünün 8 üyesi hakim karşısına çıktı. Almanya'nın gözünü çevirdiği davada, 8 kişiye 4 ila 10 yıl arasında değişen hapis cezası verildi.

2015'TEN BERİ TUTUKLUYDULAR

Alman basınında yer alan haberlere göre mahkeme, Kasım 2015'ten bu yana tutuklu bulunan biri kadın 8 sanığa "terör örgütü kurmak, bombalı saldırı düzenlemek, adam öldürmeye teşebbüs etmek ve adam öldürmeye teşebbüse etmeye yardımcı olmak" suçlarından ceza verdi.

Mahkeme heyetinin kararında, sanıkların 2015 yılında sığınmacı yurtlarına ve karşıt düşüncede olanlara yönelik 5 bombalı saldırı düzenlediğinin ispatlandığı ifade edildi.

Kararda, örgütün elebaşları oldukları bildirilen 29 yaşındaki Timo S'nin 10 yıl, 26 yaşındaki Patrick F'nin de 9 yıl 6 ay hapisle cezalandırıldığı, suçların işlendiği sırada 18 yaşında olan ve mahkemede kapsamlı ifade veren Justin S'nin ise 4 yıl hapse mahkum edildiği belirtildi.