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Almanya'da AK Parti dışındaki partilere çalışma izni var

Almanya'da Cumhur İttifakı karşısındaki partilerin seçim çalışmalarına izin verilecek.

Haber Merkezi | 08.05.2018 - 08:19..
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Türkiye'de yapılacak seçimlerin sonuçlarına etki etmek isteyen Almanya, tarafını açık bir şekilde belli etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli için yapılacak propagandaları tehlikeli olacağı nedeniyle yasaklayan Almanlar, diğer partilerin çalışmalarına devam etmesine yol açtı.

ERDOĞAN YASAK

Konuyla ilgili açıklama yapan Almanya Devlet Bakanı, "Almanya'daki Türk toplumu çok gergin. Bu, bende büyük endişe yaratıyor. Erdoğan taraftarları seçim kampanyası yasağına riayet etmeli." diye konuştu.

Bakan Michael Roth, ülkedeki Kemalistlerin ve Kürtlerin seçim çalışmalarında sorun yaşanmadığını da sözlerine ekledi.

MUHALEFETE İZİN VAR

Bu sözlerin ardından CHP, Saadet Partisi, İYİ Parti ve Demokrat Parti yetkilileri de harekete geçti.

Almanya tarafından engellenmeyen muhalefetin ittifakı, 24 Haziran için seçmenlerden oy isteyecek.

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