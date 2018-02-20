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Almanya'da anket sonuçları: Irkçı parti AFD ikinci

Aşırı sağcı Almanya İçin Alternatif Partisi'nin, geçen seçimleri ikinci bitiren Sosyal Demokrat Parti'yi (SPD) geçtiği görüldü.

Haber Merkezi | 20.02.2018 - 02:39..
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Almanya'da anket sonuçları: Irkçı parti AFD ikinci

SPD ilk defa bir seçim anketinde AfD'nin gerisine düştü. Ankette, bir sonraki pazar seçim olduğu takdirde Alman halkının yüzde 15.5'nin SPD'ye, yüzde 16'sının ise AfD'ye oy vereceği sonucu çıktı.

Almanya'da anket sonuçları: Irkçı parti AFD ikinci

MERKEL'İN PARTİSİ DE OYUNU ARTIRDI

Bild'in haberine göre, Son seçimleri birinci olarak tamamlayan Angela Merkel'in partisi Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) oylarını 2.5 arttırarak yüzde 32 oranına ulaştı. Yeşiller Partisi (die Grüne) yüzde 13 oy alırken, Sol Parti'nin (die Linke) yüzde 11 oranında oy aldığı görüldü.

Almanya'da anket sonuçları: Irkçı parti AFD ikinci

ALMANYA'DA "AŞIRI SAĞ" RAHATSIZLIĞI

Almanya'da gerçekleşen son genel seçimde AfD'nin en çok oyu alan üçüncü parti olması Alman kamuoyunda rahatsızlık yaratmış, ülkenin çeşitli yerlerinde aşırı sağcı parti protesto edilmişti.

Son seçim anketi ise AfD'nin şu an ikinci parti konumunda olduğunu gösterdi.

Almanya'da anket sonuçları: Irkçı parti AFD ikinci

Seçim sonuçlarının ilan edilmesinin üzerinden geçen 4 buçuk ayda hükümet kurulamamıştı.

Daha sonra, 2018 yılıyla birlike başlayan görüşmeler sonucunda CDU, SPD ve CDU'nun Bavyera bölgesinde seçime giren 'kardeş partisi' CSU (Hristiyan Sosyal Birlik) arasında 'büyük koalisyon' için anlaşmaya varıldığı duyurulmuştu.

Koalisyon hükümetinde, SPD Genel Başkanı Martin Schulz'un Dışişleri Bakanı olacağının duyulması üzerine parti içerisinde büyük bir tartışma yaşanmış ve Schulz bakanlıktan feragat ettiğini söylemiş ve parti içerisindeki görevlerini bıraktığını açıklamıştı.

Schulz seçimlerin ardından SPD'nin CDU ile koalisyon kurmayacağını, muhalefet partisi olarak yollarına devam edeceklerini söylemişti.

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