Almanya’da anketler iki partiyi başa baş gösteriyor

Anketlere göre 24 Eylül’de yapılacak Federal Parlamento seçimleri öncesinde son prova niteliğindeki NRW seçimleri oldukça çekişmeli geçecek.

MERKEL'İN PARTİSİYLE SCHULZ BAŞA BAŞ GİDİYOR

Yapılan son kamuoyu yoklamaları Merkel’in lideri olduğu Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) partisi ile, genel başkanlığını Martin Schulz’un yaptığı Sosyal Demokrat Parti’yi (SPD) başa baş gösteriyor.

FARK 1 PUAN

Kamu kanalı ZDF için yapılan Politbarometer anketine göre, seçime iki gün kala CDU ile SPD arasındaki fark bir puan düzeyinde. Geçtiğimiz haftaya oranla bir puan artış elde eden CDU’nun oy oranı yüzde 32 düzeyine ulaşırken, SPD bir puanlık gerileme ile yüzde 31’e düştü. NRW seçimlerinde Hür Demokrat Parti FDP’nin yüzde 13,5 oranında oy alması bekleniyor. Yeşiller partisi ile Almanya için Alternatif partisi AfD’nin yüzde 6.5, Sol partinin ise yüzde 6 düzeyinde oy alarak NRW parlamentosuna girmesi bekleniyor.

Sat.1 televizyonu için yapılan YuGov anketinde de CDU kıl payı SPD’nin önünde. YuGov anketine göre partilerin oy oranı şöyle: CDU yüzde 31, SPD yüzde 30, FDP yüzde 9, AfD yüzde 9, Sol parti yüzde 8, Yeşiller yüzde 7.

Almanya’da süper seçim yılı olarak adlandırılan 2017 yılı içerisinde 26 Mart’ta Saarland, 7 Mayıs tarihinde ise Schleswig-Holstein Eyaleti’nde yapılan parlamentosu seçimlerini CDU kazanmıştı. 14 Mayıs’ta yapılacak Kuzey Ren Vestfalya seçimlerini de CDU kazanırsa, büyük umutlarla başbakan adayı olan Martin Schulz liderliğindeki SPD, genel seçimler öncesinde üst süte üçüncü seçimden de yenilgiyle ayrılmış olacak.

TÜRK KÖKENLİ ADAYLAR DA YARIŞIYOR

14 Mayıs Pazar günü yapılacak NRW parlamento seçimlerinde çeşitli partilerden Türk kökenli adaylar da yarışacak. Sosyal Demokrat Parti’den Volkan Baran Dortmund, Serdar Yüksel Wattenscheid-Bochum-Herne, Cem Timirci Düren, CDU’dan Serap Güler Köln, Sol Parti’den Özlem Alev Demirel liste başı adayı, Ezgi Güyildar Essen, Aslı Nau Recklinghausen, Yeşiller Partisinden ise Ali Baş Ahlen, Berivan Aymaz Köln’den milletvekili adayı olan isimler arasında.