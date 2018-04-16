Almanya'da artan ev fiyatları protesto edildi

Almanya'da yapılan bir araştırma, ülkedeki büyük kentlerde yaklaşık 2 milyon kişinin uygun fiyatlı kiralık ev bulamadığını ortaya koydu.

180 KURULUŞ ÇAĞRI YAPTI

Bu araştırmanın hemen ardından Almanya'da göstericiler kendini sokaklara attı. Artan gayrimenkul fiyatlarını protesto eden göstericiler, 180 kuruluşun da çağrısıyla ellerinde pankartlarla protesto gösterisi düzenledi.

20 BİN KİŞİ KATILDI

Protesto gösterilerine ise 20 bin kişi katıldı. Hans-Böckler Vakfı’nın yaptırdığı bir araştırmadan derlenen bilgilere göre, Almanya’nın 77 büyük kentinde 1,9 milyon kişi, 45 metrekare apartlar da dahil ödeyebileceği uygun fiyatlı kiralık bir konut bulamıyor.

Ülke nüfusunun yüzde 20'si devlet yardımı ile yaşıyor. İşsizlik ya da sosyal yardım parası alanlar pahalılaşan ev kiralarını ödeyemeyecek duruma geliyor.