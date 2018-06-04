Almanya'da aşırı sağcı politikacıya tepki

Almanya için Alternatif (AfD) Eş Genel Başkanı ve Meclis Grup Başkanı Alexander Gauland'ın partinin gençlik örgütü Genç Alternatif'in (Junge Alternative) kongresinde kullandığı bir ifade Almanya'da tepki çekti. Nasyonal Sosyalizm dönemine ilişkin ifadesinde Gauland, "Hitler ve Naziler bin yıllık Alman tarihinde sadece bir kuş pisliğidir" dedi.

HİTLER GÜZELLEMESİ

Gauland 1933-1945 yılları arasındaki Nasyonal Sosyalizm döneminden Almanların sorumlu olduğunu kabul etti. "Geçmişi kabul eden, geleceği de şekillendirme gücüne sahip olur" diyen Gauland, "Evet, 12 yıl için sorumluluğu kabul ediyoruz" dedi. Söz konusu dönemin Alman tarihinin sadece bir parçası olduğunu vurgulayan Gauland, "Şanlı bir tarihimiz var ve sevgili dostlar bu, lanet 12 yıldan daha uzun sürmüştür" diye konuştu.

AfD LİDERİNE TEPKİ

Almanya Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) Partisi Genel Başkanı Alexander Gauland’ın "Nazi dönemi, bin yılı aşan muzaffer Alman tarihi için ancak kuş pisliği kadar bir lekedir." sözlerine tepki gösterdi.

Seibert, Berlin'de düzenlenen basın toplantısında, Nasyonal Sosyalizm döneminin küçük gösterilmesini reddettiklerini ifade ederek soykırımın insanlık suçu olduğunu vurguladı.

Sözcü Seibert, "Federal Meclisin bir üyesinin bu tür açıklamalarıyla ilgilenmek zorunda kalmamız utanç vericidir." dedi.

Nazi dönemiyle ilgili herkesin açık tutum sergilemesi gerektiğine işaret eden Seibert, açıklamayı Başbakan Angela Merkel ve Alman hükümeti adına yaptığını sözlerine ekledi.