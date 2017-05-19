Almanya’da aşırı sağcılardan Adalet Bakanlığına baskın girişimi

Federal Adalet Bakanı Heiko Maas’ın parlamentoda Facebook ve Twitter gibi sosyal paylaşım sitelerinde nefret söylemi, iftira ve hakaret paylaşımlarının kaldırılması yönündeki yasa girişimini protesto eden “Identitären Bewegung” adlı aşırı sağcı yaklaşık 50 kişilik bir grup bakanlık binasına girmeye çalıştı.

KAMYONLA GELDİLER

Polisin bildirdiğine göre, kiralık bir kamyonla bakanlık binasına gelen grup, yanlarında getirdikleri merdivenle içeri girme girişiminde bulundu. Polisin girişimi engellemesi üzerine bakanlığın girişini kapatan göstericiler, bakan Maas’ı “Maas gitmeli”,”Direniş”, “Avrupa kapıları kapat” şeklinde sloganlar attılar. Olayları kontrol altına alan polisin bir kişiyi gözaltına aldığı öğrenildi.

ADALET BAKANI IRKÇILARIN HEDEFİNDE

Anayasayı Koruma Örgütü tarafından izlendiği belirtilen “Identitären Bewegung” grubu, Almanya’nın yabancılar tarafından istila edildiğini savunuyor. Almanya’da kendilerini kısaca Pegida olarak nitelendiren “Yurtsever Avrupalılar Batının İslamlaşmasına Karşı” taraftarlarını “Almanya için utanç vesilesi” olarak nitelendiren ve yabancı karşıtlarına karşı tavır koyan Adalet Bakanı Heiko Maas, uzun bir süredir aşırı sağcıların hedefinde olan bir siyasetçi. Maas’ın, Alman ordusunda ortaya çıkan aşırı sağcı bir yapılanmanın da eylem yapmayı planladığı siyasiler arasında olduğu ortaya çıkmıştı.