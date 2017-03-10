Almanya'da baltalı saldırganın görüntüleri ortaya çıktı

Almanya'nın Düsseldorf şehrinde bulunan tren istasyonunda bir kişi, elindeki baltayla içeride bulunan insanlara saldırmıştı.

Saldırıda 7 kişi yaralanırken, yaralılar arasında 3 kişinin durumunun ağır olduğu belirtildi. İstasyon personeli bir kişi Alman gazetesi Bild'e, "Tren geldikten sonra birisi baltayla atladı. İnsanlara vurmaya başladı, her yerde kan vardı. Hiç böyle bir şey yaşamamıştım." diye konuştu.

SOSYAL MEDYADA YAYINLADI

Olayın hemen arkasından baltalı saldırgan sosyla medyada kendi fotoğrafını ve bir ses kaydı da paylaştı. İnternete düşen görüntüler büyük tepki topladı.

BİR KOMŞUYU DAHA TUZAĞA DÜŞÜRÜP ÖLDÜRECEĞİM"

Saldırganın ses kaydında, "Biraz önce birini öldürdüm ve elim de kesildi. Planim tutarsa bir komşuyu daha tuzağa düşürüp öldüreceğim." şeklindeki sözleri duyuluyor.