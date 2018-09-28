CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yerel seçimler için Abant'ta kampa girdi. Burada milletvekilleriyle bir araya gelen CHP Lideri, kameralar karşısına geçti.
AYNI ANDA...
Gündemi değerlendiren Kılıçdaroğlu, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Almanya ziyaretini eleştirmeye başladı.
Tam o sırada Erdoğan, Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier tarafından resmi törenle karşılandı.
Kırmızı halıda karşılanan Başkan Erdoğan için askeri tören de düzenlendi.
CHP Lideri ise, Başkan Erdoğan hakkında "Almanya'da ne işi var" demeyi sürdürdü.
Almanya'da Başkan Erdoğan'a özel karşılama ViDEO