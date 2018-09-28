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Almanya'da Başkan Erdoğan'a özel karşılama

Kemal Kılıçdaroğlu, Abant'ta yaptığı konuşmada Erdoğan'ın Almanya ziyaretini eleştiriyordu. O sırada Başkan Erdoğan kırmızı halı karşılandı.

Haber Merkezi | 28.09.2018 - 11:26..
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Almanya'da Başkan Erdoğan'a özel karşılama

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yerel seçimler için Abant'ta kampa girdi. Burada milletvekilleriyle bir araya gelen CHP Lideri, kameralar karşısına geçti.

AYNI ANDA...

Gündemi değerlendiren Kılıçdaroğlu, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Almanya ziyaretini eleştirmeye başladı.

Tam o sırada Erdoğan, Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier tarafından resmi törenle karşılandı.

Kırmızı halıda karşılanan Başkan Erdoğan için askeri tören de düzenlendi.

CHP Lideri ise, Başkan Erdoğan hakkında "Almanya'da ne işi var" demeyi sürdürdü.

Almanya'da Başkan Erdoğan'a özel karşılama ViDEO

Almanya'da Başkan Erdoğan'a özel karşılama

Almanya'da Başkan Erdoğan'a özel karşılama

Almanya'da Başkan Erdoğan'a özel karşılama

Almanya'da Başkan Erdoğan'a özel karşılama

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