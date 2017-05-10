Almanya’da bir asker daha gözaltına alındı

Radikal sağcı terör örgütü üyeliği şüphesiyle gözaltına alınan askerin, Kehl kentinden yaklaşık on kilometre uzaklıkta olan Fransa’nın Strasbourg kentinin İllkirch-Graffenstaden ilçesinde, Alman-Fransız Askeri Birliği 291. Avcı Tugayı'nda görevli olduğu öğrenildi.

ESKİ CUMHURBAŞKANI GAUCK'A SUİKAST PLANI

Gözaltına alınan askerin, geçtiğimiz hafta aynı askeri birlikte görev yaparken terör ve suikast şüphesiyle gözaltına alınan teğmen Franco A.'nın yakın arkadaşı olduğu ortaya çıktı. Çok yönlü operasyon ve araştırma sonucu Alman askerin eski Alman cumhurbaşkanı Joachim Gauck ile Adalet Bakanı Heiko Maas’a yönelik suikast girişiminde oldukları öğrenildi.

BAŞKA ASKERLER DE ŞÜPHELİ

Tugayda görevli Alman askerlerin faşist Alman Nasyonal Sosyalizm yanlısı olduğu ve yaklaşık 10 civarında radikal sağcı askerin tugayda halen görevde bulunduğu tahmin ediliyor. Kehl’de bugün gözaltına alınan şüpheli Alman askerin, Karlsruhe kentinde ifadesi alınıyor.