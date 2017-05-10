taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
95.323
USD
3,6248
EURO
3,9502
ALTIN
142,48
PETR
49,0200

Almanya’da bir asker daha gözaltına alındı

Fransa sınırındaki Kehl kentinde Maximiliam T. (27) isimli Alman askeri, ordudaki radikal sağcı hareketten olduğu şüphesiyle gözaltına alınd

10.05.2017 - 05:32
  1. Haberler
  2. Dünya

alman asker

Radikal sağcı terör örgütü üyeliği şüphesiyle gözaltına alınan askerin, Kehl kentinden yaklaşık on kilometre uzaklıkta olan Fransa’nın Strasbourg kentinin İllkirch-Graffenstaden ilçesinde, Alman-Fransız  Askeri Birliği 291. Avcı Tugayı'nda görevli olduğu öğrenildi.

ESKİ CUMHURBAŞKANI GAUCK'A SUİKAST PLANI

Gözaltına alınan askerin, geçtiğimiz hafta aynı askeri birlikte görev yaparken terör ve suikast şüphesiyle gözaltına alınan teğmen Franco A.'nın yakın arkadaşı olduğu ortaya çıktı. Çok yönlü operasyon ve araştırma sonucu Alman askerin eski Alman cumhurbaşkanı Joachim Gauck ile Adalet Bakanı Heiko Maas’a yönelik suikast girişiminde oldukları öğrenildi.

BAŞKA ASKERLER DE ŞÜPHELİ

Tugayda görevli Alman askerlerin faşist Alman Nasyonal Sosyalizm yanlısı olduğu ve yaklaşık 10 civarında radikal sağcı askerin tugayda halen görevde bulunduğu tahmin ediliyor. Kehl’de bugün gözaltına alınan şüpheli Alman askerin, Karlsruhe kentinde ifadesi alınıyor.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
May ve eşi evlilik hayatlarını anlattı

May ve eşi evlilik hayatlarını anlattı

15
FBI Direktörü Comey'in görevine son verildi

FBI Direktörü Comey'in görevine son verildi

16
Mogherini: Suriye'de çözümü Suriyeliler için istiyoruz

Mogherini: Suriye'de çözümü Suriyeliler için istiyoruz

18
ABD'de timsahtan kurtulan kız çocuğu

ABD'de timsahtan kurtulan kız çocuğu

10
Beyaz Saray: Türkiye'ye güvenlik konusunda teminat verdik

Beyaz Saray: Türkiye'ye güvenlik konusunda teminat verdik

41
Eser Yenenler'den açıklama

Eser Yenenler'den açıklama

0
İstanbul'da Özgür Kudüs gecesi

İstanbul'da Özgür Kudüs gecesi

2
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM