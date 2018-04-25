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Almanya'da bir eyalette devlet binalarına haç zorunluluğu

Berlin'in çok kültürlülük ve açık kapı politikalarına karşıtlığıyla bilinen Bavyera eyaleti, hükümet binalarının girişine haç işareti asma kararı aldı.

REUTERS | 25.04.2018 - 08:24..
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Almanya'da, Berlin'in çok kültürlülük ve açık kapı politikalarına karşıtlığıyla bilinen Bavyera eyaleti, hükümet binalarının girişine haç işareti asma kararı aldı.

Bavyera Eyalet Başkanı Markus Söder, haçın bir 'dini sembol' olarak değil, muhafazakar bir eyaletin 'kültürel kimliğini ve hristiyan/batı etkisini' göstermek amacıyla kullanıldığını belirtti.

Bavyera eyalati, daha önce haçı devlet okullarında ve mahkeme salonlarında zorunlu hale getirmişti.

Uygulamanın belediyeleri ve federal hükümet binalarını kapsamayacağı belirtiliyor.

Almanya'da bir eyalette devlet binalarına haç zorunluluğu

"İSLAM ALMANYA'YA AİT DEĞİLDİR"

Bavyera eyaleti, Başbakan Angela Merkel'in partisi Hristiyan Demokrat Birlik'in (CDU) 'kardeş partisi' olarak bilinen Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) tarafından yönetiliyor.

CSU Genel Başkanı ve Almanya İçişleri bakanı Horst Seehofer'in 'İslam Almanya'ya ait değil' sözleri Alman kamuoyunda tartışma yaratmış, Merkel ile Seehofer arasında tartışmaya sebep olmuştu.

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